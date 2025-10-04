Cột điện có lõi “lạ” ở Hà Tĩnh: Sau mỗi trận bão lại lộ ra nhiều vấn đề

Sự cố xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, nơi đặt hai cột điện đôi thuộc hệ thống đường dây 35kV. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai cột điện gãy ngang, lộ ra phần lõi thép gồm một số thanh thép vằn và cả sắt hộp rỗng ruột.

Dưới bài viết đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng cột điện, trong khi Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định đã kiểm tra và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Hình ảnh cột điện đôi đổ gãy, lộ phần lõi thép gây xôn xao (Ảnh: Người dân cung cấp).

Bạn đọc Nguyen Xuan bình luận: “Không có cá nhân, tập thể nào có thể nghiệm thu công trình tốt bằng thiên nhiên. Nhiều vấn đề tiêu cực chỉ phát hiện khi có sự "tiếp tay" của bão”.

Bạn đọc Minh Hai Nguyen bức xúc: “Đến chịu thua với ngành điện và nhà thầu làm cột điện. Nhà dân chúng tôi làm cột bằng thép gai và đan thép tròn, thép gai mới bám bê tông, không thể dùng thép V hay thép hộp để đúc bê tông. Sắt hộp rỗng ruột cũng không thể chịu lực được”.

Ở góc nhìn kỹ thuật, bạn đọc Lê Đông phân tích: “Quan sát vết gãy thấy 2 thanh thép tròn vằn chịu lực bị bẻ cong do thiếu các thanh thép khác phối hợp theo hình tam giác.

Việc dùng thép hộp chắp nối đứt đoạn ở cùng một chỗ là điều tối kỵ trong kết cấu thép. Nếu cơ quan cấp phép cho phép dùng thép hộp thì cần xem xét trách nhiệm”.

“Từ lúc thế giới có bê tông đến nay, chịu lực cột và sàn chỉ có sắt phi tròn mới đảm bảo, chưa từng nghe sắt V hay sắt hộp có thể thay thế”, anh Long Hải bổ sung.

Theo độc giả Tran Ngọc Vinh: “Thông thường, cột điện không do ngành điện sản xuất mà do nhà thầu mua của đơn vị chuyên đúc cột. Nếu sản xuất không đạt chất lượng thì đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm, nhà thầu mua vật tư kém chất lượng cũng phải bồi thường. Cơ quan công an cần làm rõ có hay không việc thông đồng rút ruột công trình”.

Quan sát hình ảnh cột điện gãy, bạn đọc Tạ Hồng Long cho rằng việc sử dụng thép chữ V hoặc thép hộp là không phù hợp.

“Thép chữ V dễ bị biến dạng khi quay ly tâm, không truyền ứng suất đều và khó neo tại đầu cột. Thép hộp diện tích tiếp xúc lớn nhưng không đồng đều, khó bố trí trong tiết diện tròn, không đảm bảo ứng lực trước.

Thay vào đó, thép tròn trơn hoặc thép vằn đường kính 5-12 mm, hoặc thép dự ứng lực cường độ cao (≥1100 MPa) mới đạt chuẩn. Các thanh thép bố trí đều quanh chu vi cột sẽ truyền lực nén đồng đều, đảm bảo khả năng chịu lực”, bạn đọc phân tích.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Bá Trung cho rằng: “Cột điện ly tâm không phù hợp với trục điện chính, không chịu được độ xoắn vặn để chống bão. Cần nghiên cứu sử dụng loại cột khác để hạn chế thiệt hại”.