Cột điện có lõi “lạ” ở Hà Tĩnh: Sau mỗi trận bão lại lộ ra nhiều vấn đề
(Dân trí) - Sau bão số 10 (Bualoi), 2 cột điện bê tông trên tuyến 35kV tại Hà Tĩnh bị gãy đổ, để lộ lõi thép “lạ” gồm cả thép vằn và sắt hộp rỗng ruột, khiến dư luận xôn xao về chất lượng công trình.
Sự cố xảy ra tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, nơi đặt hai cột điện đôi thuộc hệ thống đường dây 35kV. Hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai cột điện gãy ngang, lộ ra phần lõi thép gồm một số thanh thép vằn và cả sắt hộp rỗng ruột.
Dưới bài viết đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng cột điện, trong khi Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định đã kiểm tra và đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.
Bạn đọc Nguyen Xuan bình luận: “Không có cá nhân, tập thể nào có thể nghiệm thu công trình tốt bằng thiên nhiên. Nhiều vấn đề tiêu cực chỉ phát hiện khi có sự "tiếp tay" của bão”.
Bạn đọc Minh Hai Nguyen bức xúc: “Đến chịu thua với ngành điện và nhà thầu làm cột điện. Nhà dân chúng tôi làm cột bằng thép gai và đan thép tròn, thép gai mới bám bê tông, không thể dùng thép V hay thép hộp để đúc bê tông. Sắt hộp rỗng ruột cũng không thể chịu lực được”.
Ở góc nhìn kỹ thuật, bạn đọc Lê Đông phân tích: “Quan sát vết gãy thấy 2 thanh thép tròn vằn chịu lực bị bẻ cong do thiếu các thanh thép khác phối hợp theo hình tam giác.
Việc dùng thép hộp chắp nối đứt đoạn ở cùng một chỗ là điều tối kỵ trong kết cấu thép. Nếu cơ quan cấp phép cho phép dùng thép hộp thì cần xem xét trách nhiệm”.
“Từ lúc thế giới có bê tông đến nay, chịu lực cột và sàn chỉ có sắt phi tròn mới đảm bảo, chưa từng nghe sắt V hay sắt hộp có thể thay thế”, anh Long Hải bổ sung.
Theo độc giả Tran Ngọc Vinh: “Thông thường, cột điện không do ngành điện sản xuất mà do nhà thầu mua của đơn vị chuyên đúc cột. Nếu sản xuất không đạt chất lượng thì đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm, nhà thầu mua vật tư kém chất lượng cũng phải bồi thường. Cơ quan công an cần làm rõ có hay không việc thông đồng rút ruột công trình”.
Quan sát hình ảnh cột điện gãy, bạn đọc Tạ Hồng Long cho rằng việc sử dụng thép chữ V hoặc thép hộp là không phù hợp.
“Thép chữ V dễ bị biến dạng khi quay ly tâm, không truyền ứng suất đều và khó neo tại đầu cột. Thép hộp diện tích tiếp xúc lớn nhưng không đồng đều, khó bố trí trong tiết diện tròn, không đảm bảo ứng lực trước.
Thay vào đó, thép tròn trơn hoặc thép vằn đường kính 5-12 mm, hoặc thép dự ứng lực cường độ cao (≥1100 MPa) mới đạt chuẩn. Các thanh thép bố trí đều quanh chu vi cột sẽ truyền lực nén đồng đều, đảm bảo khả năng chịu lực”, bạn đọc phân tích.
Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Bá Trung cho rằng: “Cột điện ly tâm không phù hợp với trục điện chính, không chịu được độ xoắn vặn để chống bão. Cần nghiên cứu sử dụng loại cột khác để hạn chế thiệt hại”.
Điện lực Hà Tĩnh nói gì?
Sau khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến chất lượng cột điện bê tông ly tâm bị gãy đổ trong bão Bualoi (bão số 10), Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng nhanh chóng lên tiếng.
Theo lãnh đạo Công ty điện lực Hà Tĩnh, cột điện bị gãy thuộc dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc). Dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.
Phía điện lực cho biết, sản phẩm được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được Quacert (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng. Các cột điện cũng đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi đưa vào lắp đặt.
Đại diện điện lực Hà Tĩnh cho biết, theo quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật không bắt buộc chỉ sử dụng một loại thép. Nhà sản xuất có thể dùng các dạng thép khác nhau, miễn là bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế.
Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng cho thấy, tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty Khánh Vinh được sản xuất theo thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm, đã được Quacert kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.