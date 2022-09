Cô gái trẻ hoảng sợ, cầu cứu vì bị "khủng bố", đòi nợ oan

Liên tục bị đe dọa, đòi nợ dù không vay tiền

Vài năm gần đây, việc nhiều người bỗng dưng bị các tổ chức tín dụng đen "khủng bố", đòi nợ dù bản thân không vay tiền đã trở thành một vấn nạn nhức nhối của xã hội. Các đối tượng này không dùng cách đối thoại thông thường, mà sẵn sàng chửi bới, đe dọa tính mạng và sức khỏe của các nạn nhân.

Chị Dương Thị Bích N. (31 tuổi, nhân viên văn phòng tại một công ty tại Hà Nội) mới đây đã phải gửi thư cầu cứu đến báo Dân trí, mong nhận được sự giúp đỡ để bảo vệ cho chị và gia đình. Chị là một nạn nhân bị "khủng bố", đe dọa bởi một nhóm người được cho là chủ nợ, dù chị và gia đình không hề vay tiền của các đối tượng này.

Chị N. lo sợ khi ra khỏi cổng công ty.

Những lời lẽ đe dọa ảnh hưởng tới tâm lý chị N.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N. cho biết, giai đoạn từ năm 2017 đến 2020 chị làm việc tại một Công ty cung ứng lao động tạm thời trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tại thời điểm đó, chị N. dùng số điện thoại cá nhân để liên lạc với người lao động nhằm giải đáp thắc mắc về chế độ lao động.

Dù đã nghỉ việc từ tháng 10/2020, nhưng đến khoảng tháng 5/2022 chị N. bắt đầu nhận được những tin nhắn, cuộc gọi từ các ngân hàng và nhiều công ty tài chính yêu cầu cung cấp thông tin nhân sự là người lao động, do những người lao động này đang có khoản vay quá hạn. Chị N. trả lời họ rằng, đã nghỉ việc và cung cấp số điện thoại bàn của công ty cũ để các công ty tài chính liên hệ.

Không hiểu bằng cách nào, các đối tượng có được các thông tin cá nhân của chị N. để đe dọa.

Song thời gian gần đây, tần suất các cuộc gọi, tin nhắn có nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần chị N. ngày càng nhiều hơn. Đáng nói, không hiểu từ nguồn nào mà các đối tượng này có thông tin về ngày sinh, địa chỉ, quá trình làm việc, số điện thoại người thân của chị N.

"Các đối tượng trên nhắn tin, gọi điện quấy rối, dọa đưa hình ảnh của tôi lên mạng xã hội để bôi nhọ. Họ biết cả nơi ở, nơi làm việc của tôi. Họ dọa giết bố mẹ tôi và dọa sẽ gây hại đến con tôi nếu không yêu cầu người lao động trả nợ cho chúng", chị N. chia sẻ trong lo lắng.

Các tổ chức tín dụng đen dọa gửi hình ảnh chị và gia đình lên mạng xã hội.

Chị N. bị "khủng bố" bằng hàng loạt số điện thoại ẩn.

Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của chị N. và người thân mặc dù không phải việc vay nợ và trốn nợ do chị gây ra. Chị N. cho rằng, điều này vi phạm nghiêm trọng đến bảo mật thông tin cá nhân mà không rõ thông tin của chị bị cá nhân/tổ chức nào làm lộ.

Từ khi bị đòi nợ oan, chị N. luôn sống trong lo sợ. Chị N. cảm thấy run sợ khi nhìn những thanh niên xăm trổ đi phía sau, thường xuyên giật mình sợ hãi. "Mỗi sáng thức dậy, tôi đều phải nhận những tin nhắn khủng bố từ các đối tượng xấu. Điều đó khiến tâm trạng mỗi ngày của tôi đều chìm trong lo lắng, khủng hoảng", chị N. nói thêm, chị phải bỏ số điện thoại cũ để tránh bị "khủng bố" tiếp.

Bộ Công an hướng dẫn cách đối phó

Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy có nhiều trường hợp người dân dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng lại bị các đối tượng "khủng bố" đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.

Nguyên nhân chính là do người thân, bạn bè, đồng nghiệp của các nạn nhân đã tham gia vay tiền qua app và không trả tiền đúng hạn nên các đối tượng đòi nợ sẽ sử dụng dữ liệu danh bạ của họ để nhắn tin, gọi điện thoại nhằm mục đích đòi nợ; cho dù người bị gọi điện không liên quan đến các khoản vay nợ đó.

Nguyên nhân tiếp theo là do thủ tục vay tiền qua app hết sức đơn giản, người vay chỉ cần cung cấp thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân là có thể vay được tiền.

Từ tình hình trên, Cơ quan công an khuyến cáo người dân một số biện pháp xử lý khi bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin "khủng bố" đòi nợ mặc dù không vay tiền, cụ thể như sau:

Trước hết cần phải bình tĩnh xử lý, giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay hoặc không có trách nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng đề cập. Đồng thời, hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình (Nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng);

Thông báo, hướng dẫn cách xử lý cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình khi bị các đối tượng đòi nợ gọi điện, nhắn tin làm phiền với nội dung như trên;

Sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ. Đối với các trang Facebook cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ;

Nếu tình trạng bị làm phiền kéo dài, thậm chí đến mức bị "khủng bố" điện thoại, người dân có thể trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời;

Tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như: Thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…

Cũng theo Bộ Công an, để vừa đảm bảo nhu cầu vay tiền, vừa bảo vệ người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người dân khi có nhu cầu vay tiền phải tìm hiểu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, thể hiện đầy đủ các thông tin trên website như: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, các chính sách cụ thể về lãi suất vay với các hình thức phù hợp.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong đơn vị mình không vay qua app không rõ nguồn gốc, không được nhân danh đơn vị hoặc cung cấp số điện thoại của cơ quan, đồng nghiệp để vay tiền.