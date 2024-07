Chú rể hành hung lái xe ben trong ngày rước dâu: Có thể xử lý hình sự?

Như Dân trí thông tin, khoảng 9h sáng 13/7, ô tô có gắn hoa trên đường đi rước dâu va chạm nhẹ với một xe ben tại khu vực vòng xoay đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), dẫn tới cãi vã giữa các bên. Sau đó, người đàn ông được cho là chú rể đã đuổi đánh nam tài xế giữa phố và được nhiều người can ngăn. Sự việc được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Dù theo người dân, các bên sau đó đã có thể thỏa thuận, hòa giải và rời đi nhưng lực lượng chức năng TP Buôn Ma Thuột vẫn cho trích xuất camera để thu thập hình ảnh, làm rõ hành vi đánh nhau gây náo loạn giữa phố của những người này.

Chứng kiến sự việc, nhiều người không khỏi ngán ngẩm với cách hành xử của chú rể, đặc biệt khi hành động xảy ra trong ngày trọng đại của bản thân. "Ngày trọng đại mà còn hung hăng, không biết sau này sẽ như thế nào nữa, hết lời luôn", anh Nguyễn Công Mẫn ngán ngẩm bình luận.

Hiện trường vụ va chạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Có chung cảm nhận, anh Nguyen Vu Hoang Long viết: "Trong thời điểm quan trọng của cuộc đời, không kiềm chế được bản thân mà lao vào đấm nhau như này thì chỉ số EQ thấp và tính côn đồ cao. Hãy thay đổi vì cậu đã làm chồng và có thể sắp làm cha".

Ngoài những ý kiến bình luận dưới góc độ xã hội, không ít người cho rằng cần phải xem xét xử lý nghiêm người được cho là chú rể này theo quy định của pháp luật và không loại trừ việc xem xét xử lý hình sự. Anh Thiện Phan bình luận: "Côn đồ, thiếu văn hóa, cần xử phạt tội gây rối trật tự công cộng".

Có căn cứ để xử lý hình sự?

Giải đáp băn khoăn của độc giả, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, hành vi dừng xe, đuổi đánh tài xế, gây náo loạn đường phố và ách tắc giao thông của chú rể đã có dấu hiệu xâm phạm khách thể được pháp luật bảo vệ là trật tự công cộng. Do đó, cơ quan công an sẽ tiến hành thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý của chú rể về hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Dưới góc độ hành chính, việc xác định mức phạt về hành vi Vi phạm quy định về trật tự công cộng sẽ căn cứ Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tùy thuộc tính chất, mục đích, động cơ và hậu quả của hành vi vi phạm, mức xử phạt đối với nhóm hành vi có tính chất như trong sự việc có thể từ 300.000 đồng tới 8 triệu đồng.

Ngoài ra, với hành vi dừng đỗ xe sai quy định sau khi xảy ra va chạm giao thông, cơ quan công an cũng sẽ làm rõ các tình tiết liên quan và xem xét xử lý người điều khiển ô tô con theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Hình ảnh chú rể hành hung tài xế xe ben (Ảnh cắt từ clip).

Dưới góc độ hình sự, luật sư cho biết theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, người nào gây rối trật tự công cộng mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối với tình tiết "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" tại Bộ luật Hình sự 2015, pháp luật hiện hành chưa có văn bản mới nhằm hướng dẫn cụ thể để áp dụng giải quyết. Tuy nhiên, trên cơ sở tham chiếu hướng dẫn về tình tiết "gây hậu quả nghiêm trọng" tại Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn Điều 245 Bộ luật Hình sự 1999, có thể hiểu hành vi thuộc nhóm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bao gồm các trường hợp như Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ; Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; Làm chết người hay Gây thương tích, tổn hại sức khỏe cho người khác ở một mức nhất định.

Đối chiếu quy định trên với sự việc xảy ra tại Đắk Lắk, ông Giáp cho rằng có cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự của người tấn công tài xế. Tiếp nối việc thu thập, củng cố hình ảnh, cơ quan chức năng sẽ làm rõ tính chất và hậu quả mà hành vi gây ra để áp dụng chế tài phù hợp đối với chú rể này.