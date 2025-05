Cho xã đổi đất xây hội trường, hơn một thập kỷ đi đòi không được

Câu chuyện xảy ra tại tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hai hộ dân trong cuộc "giao dịch" đổi đất hy hữu này là gia đình bà Nguyễn Thị Đường (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Tường (SN 1964).

Theo tìm hiểu của phóng viên, đầu năm 2015, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Đồng (nay là thị trấn Kỳ Đồng) về việc khẩn trương triển khai xây dựng nhà văn hóa xã Kỳ Đồng.

Nhà văn hóa xã Kỳ Đồng, nay là thị trấn Kỳ Đồng được xây trên đất vườn của các hộ dân (Ảnh: Dương Nguyên).

Hội trường khi xây xong sẽ là nơi hội họp của các cơ quan, đoàn thể huyện Kỳ Anh, sau khi điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh.

Do vị trí xây dựng nhà văn hóa trong khuôn viên trụ sở UBND xã không đủ diện tích để xây dựng, UBND xã Kỳ Đồng đã vận động, thỏa thuận với một số hộ dân về việc đổi đất để lấy diện tích xây công trình.

Bà Nguyễn Thị Đường cho biết, gia đình có khu đất trồng cây lâu năm bên cạnh trụ sở UBND xã nên được chính quyền vận động đổi đất.

Ngày 9/2/2015, hai bên thống nhất, UBND xã Kỳ Đồng đổi cho hộ bà Đường một lô đất có diện tích 240m2 tại khu quy hoạch dân cư vùng Trạng Voi, xã Kỳ Đồng (do UBND xã quản lý) để lấy 174m2 đất vườn nhằm xây hội trường xã.

Hồ sơ, giấy tờ bà Đường cung cấp cho thấy nội dung cuộc "giao dịch" đổi đất nêu trên được lập biên bản viết tay và hai bên đều ký tên đầy đủ.

Gia đình bà Đường đồng ý đổi 174m2 đất vườn lấy một lô đất khác nhưng suốt 10 năm qua, chính quyền bội ước (Ảnh: Dương Nguyên).

Công trình hội trường UBND xã Kỳ Đồng sau đó được thi công hoàn thiện khang trang.

Thế nhưng, suốt hơn 10 năm qua, gia đình bà Đường lại không được giải quyết quyền lợi như thỏa thuận nêu trên.

"Tôi đã nhiều lần gửi đơn từ, gõ cửa cơ quan chính quyền để đòi quyền lợi nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Thay vào đó, tôi chỉ nhận về sự mệt mỏi, bức xúc", bà Đường nói.

Trong khi quyền lợi chưa được giải quyết, khu vườn của gia đình bà Đường sát bên UBND xã bị nhếch nhác, tường bao không có. Mỗi lần mưa lớn, nước từ khu vực nhà vệ sinh trụ sở xã chạy thẳng xuống vườn nhà bà, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Nhiều lần đi đòi quyền lợi, bà Đường nói chỉ nhận lại sự mệt mỏi, bức xúc (Ảnh: Dương Nguyên).

Tương tự, bà Nguyễn Thị Tường (SN 1964) kể lại, sáng 9/2/2015, xã cho đơn vị thi công dùng máy móc đào cây cối sau vườn nhà của gia đình.

"Lúc đó, tôi có ý kiến phản đối, lãnh đạo xã đứng ra trấn an, trình bày do huyện cần chỗ làm việc, hội họp gấp sau khi thành lập thị xã Kỳ Anh. Vì thế, họ tha thiết mong muốn gia đình tôi cho xã đổi đất xây hội trường. Vì sự phát triển của địa phương, tôi đồng ý đổi khu đất vườn nhà để lấy lô đất rộng 240m2 do xã quản lý", bà Tường kể.

Hơn 10 năm qua, chính quyền xã không giao lô đất cho bà Tường như cam kết. Đáng nói hơn, năm 2019, chồng bà Tường mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Bà Tường hàng chục lần đến trụ sở xã đòi quyền lợi để có kinh phí chữa bệnh cho chồng.

"Không lần nào tôi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Đến nay, chồng tôi đã mất, còn quyền lợi của gia đình vẫn chưa được giải quyết", bà Tường bức xúc.

Theo báo cáo mới đây của UBND thị trấn Kỳ Đồng, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch (đất xã đổi cho các hộ) cho các hộ, địa phương này không được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh tiếp nhận hồ sơ. Lý do là xã đã vi phạm Luật đất đai 2013, cụ thể là giao đất không đúng thẩm quyền sau ngày 1/7/2014.

Một lãnh đạo thị trấn Kỳ Đồng thừa nhận thời điểm năm 2015, địa phương này đã làm sai quy trình đầu tư, chưa đúng quy định giải phóng mặt bằng, thực hiện việc đổi đất mà chưa hỏi ý kiến cấp trên.

Địa phương cũng không kiểm đếm và đo đạc đất đai của các hộ để lập hồ sơ đầy đủ. Điều này gây phát sinh vụ việc phức tạp, khó khăn trong xử lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.