"Cậu IT" Nhâm Hoàng Khang đối mặt với mức án nào?

Dân trí Lập trình viên Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi) ở quận Tân Bình, TPHCM bị cáo buộc xâm nhập vào mạng máy tính của một số cá nhân rồi tống tiền khoảng 400 triệu đồng. Luật sư đã nêu thông tin mức án cụ thể.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam bị can Nhâm Hoàng Khang về tội Cưỡng đoạt tài sản. Bị can này được biết đến là một lập trình viên nổi tiếng có biệt danh "cậu IT".

Theo thông tin ban đầu, Nhâm Hoàng Khang bị cáo buộc xâm nhập vào mạng máy tính của một số cá nhân rồi tống tiền khoảng 400 triệu đồng.

Nếu bị xử lý hình sự về hành vi trên, Nhâm Hoàng Khang sẽ đối mặt với hình phạt như thế nào?

Nhâm Hoàng Khang khá nổi tiếng trên mạng, được gọi bằng cái tên "Cậu IT" (Ảnh: Facebook cá nhân).

Chia sẻ góc nhìn pháp lý về vụ việc, luật sư Nguyễn Thị Bích - Văn phòng luật sư Quốc Luật - cho rằng cưỡng đoạt tài sản là hành vi đe dọa sẽ thực hiện một hành động để gây thiệt hại cho người bị hại. Mục đích của việc đe dọa này là làm cho người bị hại sợ và giao tài sản cho người phạm tội chiếm đoạt theo đòi hỏi mà người phạm tội đưa ra, gắn liền với hành vi đe dọa nêu trên.

Theo luật sư Bích, với cáo buộc cưỡng đoạt số tiền 400 triệu đồng, bị can Nhâm Hoàng Khang sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù giam.

Luật sư phân tích, hành vi đe dọa của tội danh này khác với hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực trong tội cướp tài sản, việc đe dọa này không mang tính mãnh liệt và tức thời.

Đe dọa được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm uy hiếp tinh thần người khác. Người đe dọa sẽ dùng các thủ đoạn gây áp lực rất lớn về tinh thần với bị hại để buộc họ phải giao tài sản cho người phạm tội, để chiếm đoạt theo đòi hỏi mà người phạm tội đưa ra kèm với việc dùng thủ đoạn đó.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt sáng 4/10 (ảnh: CTV).

Các thủ đoạn thường sử dụng là lợi dụng những lỗi lầm, khuyết điểm của người bị hại mà người phạm tội biết được, để đe dọa sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của họ, hoặc dọa gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ xã hội khác như các mối quan hệ kinh doanh.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có lệnh bắt tạm giam Nhâm Hoàng Khang tại Cần Thơ để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng có lệnh khám xét chỗ ở của Nhâm Hoàng Khang tại phường 8, quận Tân Bình, TPHCM và nhà của Khang ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính của một số cá nhân và tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cảnh sát thu giữ một số máy móc, thiết bị và đang điều tra, làm rõ.

Nhâm Hoàng Khang hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT". Nhâm Hoàng Khang là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như đưa esim vào iPhone Lock.

Xuân Duy