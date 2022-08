5 cách tra cứu tiến độ cấp Căn cước công dân gắn chíp

Gọi Tổng đài hướng dẫn về CCCD và quản lý dân cư

Cụ thể, người dân có thể gọi điện lên Tổng đài hướng dẫn về CCCD và quản lý dân cư của theo số hotline 19000368. Để biết thông tin về tình trạng cấp thẻ CCCD của công dân, người dân ấn phím số 4.

Tổng đài viên sẽ hỗ trợ trực tiếp sau khi người dân cung cấp được tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi làm thủ tục và họ tên cha mẹ, hoặc một số thông tin khác...

Chị Nguyễn Khánh Linh (phố Vọng, Hà Nội) cho biết, sau khi gọi lên tổng đài chị được thông báo hồ sơ đã được cập nhật lên hệ thống và đang trong trạng thái được xử lý.

Chị Linh được tổng đài viên hướng dẫn liên lạc lại sau 1 tuần để cập nhật tình trạng của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã thay đổi sang trạng thái được cấp, tức là việc làm CCCD gắn chíp đã hoàn thành.

Ngoài ra, người dân khi liên lạc tới Tổng đài hướng dẫn về CCCD và quản lý dân cư có thể biết thêm thông tin về trình tự cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip; quy định về lệ phí cấp CCCD gắn chíp; thông tin về thời hạn cấp CCCD gắn chíp; thông tin cấp thẻ CCCD khác.

Gọi tới đường dây nóng

Mới đây, Bộ Công an đã yêu cầu tất cả công an các đơn vị địa phương đều có đường dây nóng trả lời về việc cấp thẻ CCCD gắn chíp. Khi công dân không đến cơ quan công an đều có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD.

Người dân có thể tra cứu số điện thoại đường dây nóng của công an các đơn vị địa phương tại đây.

Tra cứu qua Facebook

Hiện nay, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã có fanpage chính thức trên Facebook (fanpage có dấu tích xanh). Người dân có nhu cầu tra cứu thông tin về CCCD gắn chíp có thể nhắn tin trực tiếp tới fanpage để được hỗ trợ. Trên trang Facebook của Trung tâm, người dân có thể chọn vào mục "Gửi email" để gửi yêu cầu hỗ trợ.

Người dân cần cung cấp đầy đủ: Họ tên; Ngày tháng năm sinh; Số CMND/CCCD; Nơi thường trú; Ngày làm CCCD; Số điện thoại;...

Tra cứu qua Zalo

Phủ sóng tới nhiều người dùng lớn tuổi, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cũng đã cập nhật trên ứng dụng Zalo. Người dùng chỉ cần tìm kiếm trong ứng dụng Zalo tên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

Sau đó, người dân có nhu cầu tra cứu thông tin về tiến độ cấp CCCD có thể nhắn tin trực tiếp tới Trung tâm để được hỗ trợ. Các thông tin cơ bản người dân cung cấp tương tự các nền tảng khác.

Tới trực tiếp tại nơi làm hồ sơ

Hiện nay, theo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư người dân chưa thể tra cứu thông tin về tiến độ cấp CCCD gắn chíp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.

Nếu không thể tra cứu tiến trình cấp CCCD gắn chip qua các cách trên, người dân có thể tới trực tiếp nơi làm thủ tục để tra cứu thông tin.