“3 môn khoa học tự nhiên gói gọn trong 1 cuốn sách rất bất cập”

Đơn cử như sách Khoa học tự nhiên lớp 6, nội dung bài về "Lực" chỉ gói gọn trong nửa trang giấy, trong khi sách bài tập lại có hàng chục câu hỏi. Muốn trả lời, học sinh buộc phải tra cứu Google. Như vậy, mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản của sách giáo khoa đã không được đảm bảo.

Còn sách dành cho học sinh tiểu học cũng rất bất cập. Trong khi học sinh cấp tiểu học cần được rèn luyện chữ viết trong vở kẻ ô li, thì sách bài tập các môn Tiếng Việt, Toán lại yêu cầu học sinh viết trực tiếp đáp án vào sách bài tập (vốn chỉ có dòng kẻ ngang).

Việc này khiến các em dễ viết nguệch ngoạc, sai nét chữ. Chưa kể, nội dung sách bài tập chỉ là in lại các câu hỏi trong sách giáo khoa của môn đó. Một sự bất cập, vô lý, gây lãng phí và tốn kém không cần thiết cho phụ huynh".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Thu Thủy liên quan đến công tác biên soạn sách giáo khoa - vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc là giáo viên và cả phụ huynh.

Cả 3 môn lý, hóa, sinh đều là những môn học quan trọng, liên quan mật thiết đến sự việc và cuộc sống hằng ngày… Thế nhưng, kiến thức của cả 3 môn chỉ gói gọn trong một cuốn sách, lượng kiến thức cung cấp rất hạn chế (Ảnh minh họa: Hồng Hạnh).

Cũng nhận thấy việc ghép các môn khoa học tự nhiên vào trong 1 cuốn sách có quá nhiều bất cập, bạn đọc Ngọc Mai cho rằng:

“Môn Khoa học tự nhiên nên được tách thành ba phân môn độc lập thay vì gộp lại như hiện nay. Việc gộp thành một môn vừa gây quá tải cho giáo viên giảng dạy, vừa khiến học sinh khó tiếp thu, trong khi kiến thức lại không thể đi sâu và kỹ lưỡng. Thời lượng học vốn dành cho ba môn riêng biệt nay bị gộp chung, dẫn đến hiệu quả học tập không cao”.

Theo bạn đọc Nguyen Xuan Pham, để xây dựng được một bộ sách giáo khoa mới vừa bảo đảm chất lượng, vừa triển khai nhanh chóng và phù hợp với xu thế giáo dục hiện nay, nên chọn lọc một trong các bộ sách hiện có để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Việc lựa chọn bộ sách nào cần dựa trên khảo sát rộng rãi ý kiến từ các sở giáo dục, giáo viên và học sinh. Ngoài ra, có thể đối chiếu điểm thi tốt nghiệp qua các năm với bộ sách học sinh đã sử dụng để đánh giá mối liên hệ và hiệu quả thực tế.

Thứ hai, để chỉnh sửa được sách giáo khoa một cách hiệu quả, bạn đọc này cho rằng rất cần có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế để chúng ta xác định đúng hướng đi và cách làm phù hợp.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng đề xuất cần kết hợp sách giáo khoa với các học liệu điện tử như video, audio… để tăng tính trực quan, sinh động và hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn.

“Ví dụ, khi tham quan viện bảo tàng, nếu phần thuyết minh có thêm video minh họa thì hiệu quả tiếp nhận sẽ tăng lên rất nhiều.

Bên cạnh đó, việc thay đổi sách giáo khoa cũng cần đi kèm với đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng đánh giá năng lực thực chất, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức như hiện nay. Hình thức thi trắc nghiệm cũng cần giảm bớt, tránh lạm dụng”, bạn đọc nêu ý kiến.