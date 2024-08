Vì sao nhà có 6 người tham gia BHYT nhưng không được giảm mức đóng?

Nhà chị Thúy Ái có 5 người, trong đó 3 người đã có BHYT theo hợp đồng lao động tại nơi làm việc, 2 người còn lại phải mua BHYT theo diện hộ gia đình với mức giá không được hỗ trợ.

Chị Ái thắc mắc: "Tôi có hỏi thì người thu tiền nói khi nào 5 người cùng lúc tham gia BHYT hộ gia đình mới được giảm. Họ trả lời như vậy có đúng không?".

Chung tình cảnh như chị Ái, gia đình chị Nguyệt có 6 người tham gia BHYT, trong đó có 2 người đóng BHYT tại nhà trường và 3 người đóng tại công ty. Chỉ có người thứ 6 không đi làm nên mua BHYT theo diện hộ gia đình tại UBND phường.

Chị Nguyệt hỏi: "Trong trường hợp này, người thứ 6 mua BHYT được giảm trừ mức đóng bao nhiêu?".

Đối tượng tham gia BHYT theo nhiều nhóm khác nhau (Ảnh minh họa: DT).

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Khoản 2 điều 13 Luật BHYT quy định trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự.

Thứ tự đối tượng tham gia BHYT được quy định tại Điều 12 Luật BHYT như sau: (1) Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; (2) Nhóm do tổ chức BHXH đóng; (3) Nhóm do ngân sách nhà nước đóng; (4) Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Như vậy, trong trường hợp gia đình có nhiều người tham gia BHYT, chỉ những người không thuộc bất cứ nhóm nào trong 4 nhóm đối tượng đầu thì mới tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Việc giảm trừ mức đóng BHYT khi mua BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Theo đó, việc giảm trừ mức đóng BHYT theo hộ gia đình được thực hiện khi các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Theo BHXH Việt Nam, đối chiếu những quy định trên, gia đình chị Ái có 3 người đã tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, 2 người còn lại tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Nếu 2 người tham gia BHYT hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính thì người thứ 1 không được giảm trừ, đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2 được giảm trừ, mức đóng bằng 70% của người thứ 1.

Trường hợp gia đình chị Nguyệt có 3 người tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, 2 người tham gia BHYT học sinh, sinh viên (nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng), chỉ có 1 người tham gia BHYT theo hộ gia đình nên không được giảm trừ, mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở.