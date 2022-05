Trung úy công an được tặng "Nhà nghĩa tình đồng đội"

Căn nhà tình nghĩa thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân đối với đồng đội có điều kiện, hoàn cảnh còn khó khăn... (Ảnh: Công an Thanh Hóa).