Tôn vinh 103 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Văn Cường - Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH, ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)…

Tại buổi lễ, 103 doanh nghiệp phía Nam thực hiện tốt chính sách BHXH đã được vinh danh và trao tặng bằng khen của BHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Mạnh - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp được tôn vinh. Ông biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm và đảm bảo các quyền lợi an sinh cho người lao động.

Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh và Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng trao tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp (Ảnh: BHXH Việt Nam).

Trước đó, BHXH Việt Nam đã vinh danh 87 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (viết tắt là chính sách bảo hiểm) khu vực phía Bắc.

Theo Ban tổ chức, 103 doanh nghiệp được BHXH Việt Nam vinh danh lần này là các đơn vị sử dụng lao động thuộc khối các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động và có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm.

BHXH Việt Nam lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu dựa trên nhiều tiêu chí như: Thực hiện tốt quy định pháp luật về chính sách bảo hiểm; đóng BHXH, BHYT, BHTN; trả sổ BHXH, trả thẻ BHYT cho người lao động; giải quyết hưởng, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm; việc giải quyết hưởng các chế độ, chính sách BHXH cho người lao động đúng thời hạn quy định, không xảy ra gian lận, giả mạo hồ sơ để trục lợi; việc chi trả chế độ BHXH cho người lao động đầy đủ, đúng thời hạn quy định…

Ngoài ra, còn có các tiêu chí phụ như thực hiện nghĩa vụ an toàn lao động, bảo vệ môi trường đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện (tặng thẻ BHYT, sổ BHXH, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...).