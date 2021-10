Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: "Tăng tốc chi hỗ trợ, không để người dân đợi lâu"

Dân trí Làm việc với lãnh đạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng yêu cầu địa phương tăng tốc giải ngân hỗ trợ, không để người dân chờ đợi lâu, tránh phát sinh những tiêu cực không đáng có.

Ngày 29/10, đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, làm việc với lãnh đạo huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) về công tác hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ (NQ 68), Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (QĐ 23).

Báo cáo với đoàn công tác, ông Cáp Xuân Tá - Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương triển khai thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo NQ 68, QĐ 23 và các chương trình, kế hoạch của tỉnh Quảng Trị.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng làm việc tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: V. T).

Theo lãnh đạo huyện Hải Lăng, đến nay đã thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 83 đơn vị, với số người được giảm đóng hơn 2.600 người, số tiền được giảm đóng 600 triệu đồng.

Huyện Hải Lăng đã phân bổ kinh phí hỗ trợ cho 6 hộ kinh doanh với tổng số tiền 18 triệu đồng; thẩm định, đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho 19 hộ kinh doanh với số tiền 57 triệu đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), huyện Hải Lăng đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ và hướng dẫn các xã chi trả cho 21 lao động tự do, với số tiền hơn 30 triệu đồng. Hiện nay, Phòng LĐ-TB&XH Hải Lăng đang thẩm định, rà soát 306 hồ sơ lao động tự do của xã Hải Chánh để đề nghị UBND tỉnh phê duyệt.

Về chính sách giảm đóng vào quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động: Số đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng là 75 đơn vị, với hơn 2.400 người. Số tiền dự kiến giảm đóng là 1.146 triệu đồng.

Hiện nay, BHXH huyện Hải Lăng đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và tiếp tục thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính trên địa bàn.

Số lao động được phê duyệt hỗ trợ là 2.380 lao động, trong đó 2.065 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 315 lao động nghỉ việc, với số tiền 5.230 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện hỗ trợ người dân theo các chính sách của Trung ương và của tỉnh, UBND huyện Hải Lăng phối hợp Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức chi hỗ trợ cho gần 2.900 người dân trên địa bàn huyện đang lưu trú, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phía Nam đang gặp khó khăn.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Lăng cho biết, nhằm hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm ở các tỉnh, thành phía Nam trở về quê hiện đang gặp khó khăn về việc làm, thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, lãnh đạo các phòng, ban liên quan đã trực tiếp đến vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận lao động.

Đến nay, có 320 lao động từ các tỉnh, thành trở về địa phương đã được tiếp nhận, có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Cáp Xuân Tá cho hay, các đối tượng thụ hưởng tại địa phương chưa nhiều. Hiện trong số 12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo các chính sách của Trung ương, của tỉnh thì Hải Lăng mới thực hiện được 3 nhóm; nhiều nhóm chính sách chưa phát sinh đối tượng; 8/15 xã chưa phát sinh đối tượng.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng yêu cầu hỗ trợ ngay cho người dân, không để bà con đợi lâu (Ảnh: VT).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Về công tác hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do Covid-19, Thứ trưởng khẳng định, việc hỗ trợ kịp thời cho người dân lúc khó khăn là nhằm đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao các chính sách hỗ trợ người dân Hải Lăng đang sinh sống, làm việc ở các tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn; kịp thời đưa các đối tượng yếu thế trở về quê tránh dịch.

Đối với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo NQ 68, QĐ 23 và các chính sách của tỉnh ở một số xã còn chậm, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng yêu cầu địa phương tăng tốc hỗ trợ người dân, không để người dân phải chờ đợi lâu, tránh phát sinh những tiêu cực không đáng có.

Thứ trưởng lưu ý, địa phương cần rà soát lại các nhóm đối tượng, để đảm bảo không bỏ sót, làm sai đối tượng được hỗ trợ, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đề nghị huyện Hải Lăng tiếp tục quan tâm việc đào tạo nghề cho người lao động để bảo đảm ổn định việc làm lâu dài; gắn đào tạo nghề với mục tiêu xuất khẩu lao động; liên kết với các cơ quan, đơn vị có chức năng để đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chiều nay (29/10), Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Đăng Đức - V. Thảo