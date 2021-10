Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Đón người dân từ vùng dịch về mang ý nghĩa nhân văn

Dân trí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đánh giá cao việc tỉnh Bình Phước hỗ trợ công dân trở về và nhận định đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh tại Bình Phước.

Ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ ở phía Nam, cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Bình Phước để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Thông tin với đoàn công tác, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.406 ca mắc Covid-19, trong đó có 12 người tử vong.

Gần 500 doanh nghiệp ở Bình Phước phải tạm dừng hoạt động, hơn 3.000 doanh nghiệp giảm quy mô sản xuất, hơn 56.000 người lao động phải ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương. Gần 100.000 lao động tự do gặp khó khăn do bị mất việc làm, ảnh hưởng đời sống.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước thông tin về tình hình dịch Covid-19 với Tổ công tác.

Về công tác an sinh, bà Huỳnh Thị Thùy Trang, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Phước cho biết đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 71.000 người lao động, người sử dụng lao động đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền chi trả trên 83 tỷ đồng. Trong đó, có trên 80% người lao động tự do (nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do đại dịch).

Ngoài các chính sách theo quy định của Trung ương, tỉnh cũng đã tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách của địa phương, người dân gặp khó khăn được hỗ trợ kịp thời. Công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.

Ông Phạm Anh Thắng kiến nghị tỉnh Bình Phước cần tập trung hơn nữa việc hỗ trợ an sinh cho công nhân, người lao động đang tạm trú tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại TP.HCM, Tổ Phó thường trực Tổ Công tác đặc biệt của Bộ, đề nghị Sở LĐ-TB&XH khẩn trương thống kê, rà soát các doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để hướng dẫn lập hồ sơ hỗ trợ.

"Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước cần tập trung hỗ trợ an sinh xã hội cho số công nhân, người lao động đang tạm trú ở các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh để giúp họ ổn định cuộc sống và yên tâm ở lại tỉnh làm việc", ông Phạm Anh Thắng kiến nghị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác an sinh tỉnh Bình Phước đã và đang thực hiện, đặc biệt việc hỗ trợ an sinh cho công nhân đang mắc kẹt tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao việc Bình Phước tổ chức đón công dân từ TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê.

"Trong những ngày qua, tỉnh đã triển khai hỗ trợ, hướng dẫn người dân các địa phương vùng dịch có nhu cầu về quê đi qua địa bàn một cách an toàn, chu đáo, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch, là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thiết thực", Thứ trưởng đánh giá.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh Bình Phước tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục rà soát, thống kê để hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh.

"Chính quyền các cấp của tỉnh nên chủ động phối hợp với các doanh nghiệp để đón người lao động trở lại làm việc. Đồng thời, đẩy mạnh việc liên kết đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động sớm ổn định cuộc sống", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Xuân Hinh