Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Cần đảm bảo an sinh để giữ chân người lao động

Dân trí Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Long An sớm hoàn tất các gói hỗ trợ để đảm bảo đời sống người dân và đẩy mạnh an sinh để giữ chân người lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc tại tỉnh Long An để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Khả năng thiếu hụt lao động

Ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ ở phía Nam, cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Long An để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Báo cáo với Tổ công tác, bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An cho biết, đến nay toàn tỉnh có trên 13.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với 320.000 lao động. Hiện nay, 1.300 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau giãn cách với 99.000 lao động.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn cung cấp hàng hóa, chi phí sản xuất tăng cao khiến đời sống người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hơn 3.000 người lao động từ Long An đã về các tỉnh thành. Long An cũng đón 2.000 lao động từ các tỉnh về địa bàn sau giãn cách. Người lao động chủ yếu làm trong các ngành thuộc lĩnh vực may mặc, giày da và một số ngành nghề khác.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Hồng Mai cho biết công tác an sinh trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Dự kiến đến hết tháng 10, số lao động hoạt động trở lại là 70% (khoảng 250.000 - 260.000 lao động).

Năm 2022, địa phương dự báo có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động khi các doanh nghiệp hoạt động trở lại 100%.

Việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính Phủ được Long An đẩy mạnh. Hơn 435.000 người đã được nhận hỗ trợ với kinh phí 357 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ hơn 5.500 hộ nghèo toàn tỉnh, hơn 153.500 công nhân trong và ngoài tỉnh đang ở trọ với tổng kinh phí trên 235 tỷ đồng.

Những trẻ em F0, mồ côi luôn được quan tâm và hỗ trợ về nhu yếu phẩm, kinh phí để đảm bảo đời sống.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ cho rằng, Long An cần đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ lao động ngưng việc, nghỉ việc không hưởng lương.

Đào tạo nhân lực, đảm bảo an sinh để giữ chân người lao động

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Thắng, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ đề nghị, Long An cần đẩy nhanh hơn nữa việc hỗ trợ lao động ngưng việc, nghỉ việc không hưởng lương. Tiếp tục tập trung hỗ trợ 78.000 lao động tự do để có thể sớm trở lại thị trường lao động. Cùng với đó, tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ an sinh, tiền phòng trọ tới 200.000 lao động có giao kết hợp đồng lao động đang chờ đi làm trở lại.

Sau khi nghe báo cáo từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, ý kiến từ các thành viên Tổ công tác, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá, Long An chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng đã sớm có những giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo an sinh cho người dân trong thời gian giãn cách.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đề nghị Long An cần đẩy mạnh hỗ trợ an sinh để giữ chân người lao động.

Về việc triển khai Nghị quyết 68, Quyết định 23 của Chính Phủ, Thứ trưởng đánh giá Long An đã chủ động hỗ trợ rất sớm. Việc rà soát các đối tượng được triển nhanh, phân cấp cho các địa phương để hỗ trợ kịp thời.

Tuy vậy, Long An cần tập trung hơn nữa việc đảm bảo an sinh cho nhóm lao động tự do dịch chuyển từ TPHCM và các tỉnh, thành về địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh đào tạo lại người lao động tại các doanh nghiệp để đảm bảo nguồn nhân lực sau dịch Covid-19.

"Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch; hoàn tất các chính sách an sinh xã hội sớm; tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp trở lại sản xuất để giữ chân, ổn định tâm lý người lao động; lên phương án đón lao động trở lại", Thứ trưởng đề nghị.

Ngay trong đêm triển khai chi hỗ trợ người dân Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, sau buổi làm việc với Thủ tướng Chính Phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH ngày 10/7, ngay trong đêm, Long An đã triển khai chi hỗ trợ người dân khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt là nhóm lao động tự do. Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đến nay, hơn 435.000 người đã được nhận hỗ trợ với kinh phí 357 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính Phủ. Trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 137.000 người với số tiền 245 tỷ đồng. Cụ thể, hơn 5.000 đơn vị với 296.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 104 tỷ đồng. 482 lao động được hỗ trợ chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Hỗ trợ gần 9.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 35 tỷ đồng. Hỗ trợ 1.813 trẻ em trong các khu cách ly tập trung số tiền 1,8 tỷ đồng. Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh hỗ trợ 12.227 lao động. Hỗ trợ 78.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) với số tiền 137 tỷ đồng; 12.800 người bán vé số với số tiền 25 tỷ đồng...

Xuân Hinh