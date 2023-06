Thiếu nữ bị bán 15 tuổi, ngày vạch mặt kẻ buôn người cũng đã hỏng một đời

Ngày 31/5, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Vy Thị Hoa (59 tuổi) và Ven Văn Mạnh (62 tuổi), đều trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán trẻ em.

Bị can Vy Thị Hoa từng bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội Mua bán người vào năm 2014 (Ảnh: H. Tuấn).

Theo hồ sơ, năm 2013, Vy Thị Hoa có người quen bên Trung Quốc, nhờ tìm phụ nữ đưa sang bán làm vợ. Hoa gọi điện nhờ Mạnh tìm, nếu đưa được người đi, Hoa sẽ trả công cho Mạnh 10 triệu đồng.

Mạnh tìm đến nhà ông Xeo Văn H., trú xã Bảo Nam (Kỳ Sơn), hứa hẹn sẽ giúp đưa cháu Xeo Thị T. (con gái ông H., gần 15 tuổi) đi làm công ty. Sau khi ông H. đồng ý, Mạnh đưa cháu T. ra thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) giao cho Hoa để đưa sang Trung Quốc.

Ở bên kia biên giới, cháu T. bị đối tượng tên Hồng (không xác định được lai lịch, nhân thân) bán làm vợ một người đàn ông bản địa. Sau 10 năm lưu lạc ở xứ người, mới đây nạn nhân trốn được về Việt Nam, tố cáo hành vi của Mạnh và Hoa đến công an.

Bị can Ven Văn Mạnh tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (Ảnh: H. Tuấn).

Thời điểm bị bán sang Trung Quốc, nạn nhân Xeo Thị T. mới 15 tuổi. Theo quy định tại điều 120, Bộ Luật hình sự năm 1999, hành vi của Vy Thị Hoa và Ven Văn Mạnh đủ cấu thành tội Mua bán trẻ em.

Tháng 6/2014, Vy Thị Hoa và chồng là La Văn Phanh (64 tuổi) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vì lừa bán một cô gái sang Trung Quốc để lấy 20 triệu đồng tiền công. Rất may công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giải cứu thành công nạn nhân khi Hoa đang chờ xe khách để đi ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) bàn giao người.

Với tội Mua bán người, Vy Thị Hoa bị tuyên phạt 5 năm tù, La Văn Phanh lĩnh 4 năm tù. Vợ chồng Hoa đã thi hành xong bản án và trở về địa phương.