Thân nhân liệt sĩ mất nhà do bão rưng rưng khi sẽ có nhà mới đón Tết

Ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan dẫn đầu đoàn công tác của Bộ tới huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang để thăm hỏi, trao quà tới người dân và các gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Người có công, Cục Bảo trợ Xã hội, Công đoàn Bộ, Trung tâm Lao động ngoài nước, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, báo Dân trí…

Trở về quê hương cách mạng với công tác đặc biệt ý nghĩa, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đến thăm một trong những địa điểm ghi dấu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại thôn Quang Minh, xã Tân Tịnh, huyện Chiêm Hóa.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các thế hệ lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã sinh sống, làm việc và thực hiện những nhiệm vụ quan trọng tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hiện nay, nơi đây còn lưu giữ 6 tấm bia đá ghi dấu nơi ở và làm việc của Bộ. Trong đó, huyện Sơn Dương có 3 tấm bia, huyện Chiêm Hóa có 2 tấm, và 1 bia ghi dấu nơi đặt trụ sở của Bộ tại xóm 4, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang.

Tại xã Tân Thịnh, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng đoàn công tác thăm và tặng quà tri ân gia đình ông Hà Phúc Cư (79 tuổi, trú tại thôn Minh Quang), một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 81%.

Gặp người cựu binh già, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ân cần thăm hỏi sức khỏe của ông Cư và gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến và hy sinh của ông cũng như những mất mát mà gia đình ông phải trải qua trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan mong muốn gia đình ông Cư tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương sáng trong việc giáo dục con cháu thi đua học tập, lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đoàn công tác đã đến thăm gia đình bà Trần Thị Xuân (cư trú tại tổ dân phố Vĩnh Thái, thị trấn Vĩnh Lộc), là thân nhân liệt sĩ, không may bị mất nhà trong đợt mưa lũ vừa qua.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Xuân, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao tặng 10 triệu đồng, với mong muốn chung tay cùng địa phương hỗ trợ để thân nhân liệt sĩ sớm có ngôi nhà mới để đón Tết Nguyên đán.

Sau khi thăm hỏi các hộ gia đình bị mất nhà do mưa bão, đoàn có cuộc làm việc cấp tốc tại UBND huyện Chiêm Hóa để nắm bắt tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tại đây, đoàn cũng đã thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như gia đình chính sách bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan gửi lời thăm hỏi, chia sẻ và động viên đến người dân Tuyên Quang, đặc biệt là người dân huyện Chiêm Hóa. Ông cảm kích vì lãnh đạo địa phương đã dành thời gian cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Thứ trưởng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Theo ông, trước mắt cần tìm đất để tái định cư và cùng hỗ trợ xây dựng lại nhà với những hộ dân bị mất nơi ở.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao hỗ trợ 5 căn nhà cho các hộ gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn (trong đó có 4 hộ gia đình tại huyện Chiêm Hóa, 1 hộ gia đình ở TP Tuyên Quang), từ nguồn của công đoàn bộ, và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, bạn đọc báo Dân trí.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã trao tặng kinh phí và nhiều phần quà ý nghĩa cho 150 trẻ em từ các hộ gia đình khó khăn, cũng như 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chiêm Hóa.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác di chuyển đến thăm hỏi động viên 2 gia đình tại TP Tuyên Quang.

Đến chia buồn và động viên chị Đào Thị Yến (39 tuổi, phường Đội Cấn, TP Tuyên Quang) - người phụ nữ vừa mất chồng trong cơn bão số 3, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trao tặng 10 triệu đồng, dành nhiều thời gian động viên 3 mẹ con chị Yến sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác cũng đã dành thời gian thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bưu (81 tuổi) và bà Phạm Thị Xứng (83 tuổi) tại phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang. Gia đình ông Bưu thuộc đối tượng người có công, đang thờ cúng liệt sĩ mà căn nhà bị ảnh hưởng lớn bởi cơn bão số 3.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng, trong đó 3,5 triệu đồng là lương hưu của bà Xứng, còn ông Bưu có khoản tiền trợ cấp cho người cao tuổi là 500.000 đồng.

Chia sẻ với gia đình ông Bưu, thân nhân liệt sĩ, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cũng gửi tặng 10 triệu đồng và trao thêm 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí để giúp ông bà sửa chữa lại căn nhà.