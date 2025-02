Người đàn ông lao xuống dòng nước lạnh cứu 3 đứa trẻ đuối nước

Mới đây, dư luận tại Trung Quốc đã cùng hợp sức tìm kiếm danh tính của người đàn ông trung niên, là ân nhân cứu mạng 3 đứa trẻ suýt chết đuối.

Theo đó, tối 16/2, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông trung niên toàn thân ướt sũng, trên tay cầm quần áo, lặng lẽ rời khỏi hiện trường sau khi cứu sống 3 đứa trẻ bị rơi xuống hồ. Người này sau đó được xác định là ông Chu Kiến Minh.

Ông Chu Kiến Minh lặng lẽ rời đi sau khi cứu sống 3 đứa trẻ (Ảnh: Sohu).

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Minh đang đi dạo cùng gia đình tại công viên Shile (tỉnh Sơn Tây) thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi phát hiện có 2 đứa trẻ bị rơi xuống nước, ông lập tức lao xuống dòng nước lạnh để ứng cứu. Sau đó, 1 đứa trẻ khác cũng không may trượt chân xuống hồ.

Bất chấp nguy hiểm, ông Chu tiếp tục cứu nạn, cùng với sự hỗ trợ của người dân xung quanh, đưa cả 3 đứa trẻ lên bờ an toàn. Do sự việc quá bất ngờ, ông Minh thậm chí còn không kịp lấy điện thoại ra khỏi túi, khiến thiết bị bị hỏng do ngấm nước.

Sau khi cứu được 3 đứa trẻ, ông lặng lẽ rời đi mà không để lại danh tính, khiến dư luận phải cùng lan tỏa thông tin để tìm ông.

Sáng 17/2, ông Củng Thực Lâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông ở Sơn Tây, xác nhận anh hùng nói trên chính là ông Chu Kiến Minh.

Sau khi tìm được ân nhân, các gia đình có con được ông Minh cứu đã đến tận nhà ông để bày tỏ lòng biết ơn.

Ông Minh được tặng cờ tri ân hành động dũng cảm của mình (Ảnh: Sohu).

"Sức khỏe của tôi không tốt, nhưng khi thấy những đứa trẻ gặp nạn, tôi không thể do dự. Nếu chậm một chút, có thể các cháu đã mất đi cơ hội sống sót", ông Minh nhấn mạnh.

Chính quyền địa phương đã trao tặng ông danh hiệu "Gương dũng cảm cứu người" để vinh danh nghĩa cử cao đẹp.

Ông Củng Thực Lâm mong các cơ quan cấp cao hơn sẽ khen thưởng ông Minh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.