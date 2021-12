Tai nạn lao động tại Nghệ An: Giảm số vụ, tăng số người tử vong

Dân trí Năm 2021, tai nạn lao động tại Nghệ An giảm về số vụ, số người bị nạn nhưng tăng số người tử vong. Các vụ tai nạn lao động có lỗi trực tiếp từ người sử dụng lao động và sự chủ quan của người lao động.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, năm 2021, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 17 vụ tai nạn lao động làm 28 người bị nạn. Trong đó có 8 người chết, 8 người bị thương nặng, 12 người bị thương nhẹ. Thiệt hại về vật chất liên quan đến các vụ tai nạn lao động hơn 150 triệu đồng.

Tai nạn lao động chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động như: Xây dựng (một vụ, 3 người chết, 8 người bị thương nặng); sản xuất công nghiệp (4 vụ, 4 người chết); khai thác khoáng sản (một vụ, một người chết).

Hiện trường vụ tai nạn lao động (rơi thang tời) tại một công trường xây dựng trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) khiến 3 người chết, 8 người bị thương (Ảnh: H.L).

Trong đó một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 2/1 tại công trường xây dựng trên địa bàn phường Hưng Phúc, thành phố Vinh do công ty CP thi công cơ giới và xây lắp 171 thi công. Vụ việc đã khiến 3 người chết, 8 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 2 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động"; một bị can về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án để đưa ra xét xử theo quy định.

Số vụ tai nạn lao động trong năm 2021 giảm 15 vụ, giảm 4 người bị nạn, tăng một người chết so với năm 2020. Cũng trong năm, 7/8 nội dung về thực hiện chính sách, pháp luật an toàn vệ sinh lao động đạt và vượt mục tiêu đề ra, riêng mục tiêu giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người không đạt.

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp, trong năm 2021, tần suất tai nạn lao động chết người là 0,235, tăng 1,9% so với năm 2020.

Theo thống kê các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về an toàn vệ sinh lao động như: Xây dựng, sản xuất công nghiệp và khai thác khoáng sản (Ảnh: N.A).

Qua điều tra các vụ tai nạn cho thấy nguyên nhân là do lỗi trực tiếp của người sử dụng lao động như: Không huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, vi phạm quy chuẩn kỹ thuật an toàn, thiếu kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, có nguyên nhân từ phía người lao động còn chủ quan, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động, vi phạm quy trình làm việc an toàn.

Đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh Nghệ An có 245.961 người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tăng 5,6% so với năm 2020. Đến ngày 31/10 có 120 lượt người được duyệt hưởng chế độ tai nạn lao động.

Cụ thể có 30 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần, 33 người hưởng trợ cấp hàng tháng, 57 người được chi trả phí giám định y khoa, một người hưởng trợ cấp phục vụ và 7 người hưởng trợ cấp dưỡng sức sau tai nạn lao động, tương ứng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Liên quan đến quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, đến hết tháng 10/2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận tài liệu và xác nhận để quản lý đối với 28 tổ chức trên địa bàn sử dụng 330 máy, thiết bị.

Hoàng Lam