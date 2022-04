Quảng Ngãi khuyến cáo lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần

Trong 3 tháng qua, mỗi ngày, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận khoảng 20-30 hồ sơ của người lao động đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Theo khảo sát, đa phần những lao động này còn rất trẻ, có thời gian đóng BHXH dưới 10 năm. Họ từng làm việc tại các doanh nghiệp nhưng sau đó thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Rời doanh nghiệp, số lao động này tìm những công việc tự do để mưu sinh, do đó họ có nhu cầu rút bảo hiểm một lần để giải quyết khó khăn trước mắt.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, khoảng 2.500 người lao động tại Quảng Ngãi nộp hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần.

Thống kê của BHXH Quảng Ngãi cho thấy trong 3 tháng đầu năm 2022, khoảng 2.500 người lao động đã làm hồ sơ hưởng BHXH một lần. Trước tình trạng này, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc đóng BHXH, cũng như những hệ lụy về sau nếu rút BHXH một lần. Tuy nhiên số lao động nộp hồ sơ vẫn đang tăng lên từng ngày.

Theo ông Trương Quang Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi, việc nhận bảo hiểm xã hội một lần có thể giải quyết được một số khó khăn hiện tại, tuy nhiên người lao động sẽ đánh mất cơ hội hưởng các chế độ an sinh khi về già, sức khỏe suy yếu. Việc rút BHXH một lần khiến người lao động gặp rất nhiều thiệt thòi, vì vậy nên cân nhắc tới quyền bảo lưu để tiếp tục đóng khi có điều kiện.

"Rất nhiều chế độ bị mất khi rút bảo hiểm xã hội một lần, ví dụ như về già không có lương hưu, rồi khi không may qua đời không được hưởng chế độ hỗ trợ tử tuất. Do đó người lao động cần cân nhắc, thay vì rút một lần thì nên bảo lưu để khi có điều kiện lại tiếp tục đóng bảo hiểm đủ số năm quy định", ông Hùng khuyến cáo.