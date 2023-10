Nhân dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Bằng khen 13 tập thể và 15 cá nhân; UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng trao Bằng khen 34 tập thể và 59 cá nhân.

Phóng viên báo Dân trí tại Nghệ An vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có nhiều thành tích tốt trong công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn nhận được quan tâm hưởng ứng và tham gia tích cực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

Đặc biệt là sự đóng góp thầm lặng, rất trách nhiệm và hết sức ý nghĩa của các nhóm thiện nguyện, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu của UB Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã kết nối với 182 nhóm (hơn 5.300 thành viên) để thực hiện các hoạt động thiện nguyện.

Tổng hợp chưa đầy đủ của Mặt trận tổ quốc, trong thời gian 2021-2023, các nhóm thiện nguyện và các cá nhân hảo tâm đã ủng hộ nhiều chương trình thiện nguyện với tổng giá trị trên 230 tỷ đồng.

Phóng viên báo Dân trí nhận bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác an sinh, xã hội trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Bắc Điền).

Số tiền các tổ chức, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm hỗ trợ đã giúp xây dựng 14 cầu dân sinh, 32 trường học, điểm trường, nhà bán trú cho học sinh với hơn 100 phòng.

Đặc biệt trong năm 2023, Mặt trận tổ quốc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An hỗ trợ xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết, trị 15 tỷ đồng; ngoài ra hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo cải thiện sinh kế, chữa bệnh, quà tết, hỗ trợ phương tiện học tập cho học sinh…

Phát biểu tại lễ gặp mặt và tri ân, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ghi nhận và biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái cao quý của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ người dân Nghệ An thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ đồng bào, những người yếu thế, những người kém may mắn trong xã hội. Đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa những hành động đẹp để hoạt động thiện nguyện ngày càng phát huy hiệu quả.