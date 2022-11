Nước mắt ngày về của người phụ nữ sau 30 năm bị bán sang Trung Quốc

Tối qua, 3/11, trong căn nhà cấp 4 của ông Trần Xuân Tưởng, thôn Yên Định, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh rộn tiếng nói cười. Nghe tin chị gái ông Tưởng là bà Trần Thị Lô (54 tuổi) trở về sau 27 năm kể từ ngày mất tích, rất nhiều bà con lối xóm đến chia vui.

Trước đó, lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, bà Lô là nạn nhân của vụ án buôn người, được Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh (Nghệ An), bàn giao cho đơn vị chăm sóc hôm 1/11.

Bà Lô nghẹn ngào khi gặp lại người thân của mình (Ảnh: Xuân Sinh).

Khi tiếp nhận bà Lô từ lực lượng công an, cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ đã lên mạng tìm hiểu và nắm được thông tin một gia đình ở Hà Tĩnh đã tìm người thân mất tích từ nhiều năm trước. Đối chiếu các thông tin, thấy có nhiều điểm trùng hợp nên cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã liên hệ để bà Lô gọi nói chuyện với người thân.

"Ngay sau khi gọi điện thoại, họ đã nhận ra nhau", lãnh đạo Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An cho biết.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bà Lô là con thứ 5 trong gia đình nông dân có 9 anh em ở xã Thịnh Lộc. Năm 1992, bà cùng gia đình vào huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk làm kinh tế mới. Bà Lô từ nhỏ tính chậm chạp, có phần đãng trí, tâm lý hơi bất ổn. Năm 1995, khi 27 tuổi, đang ở với em trai, bà bỏ nhà ra đi rồi mất liên lạc từ đó.

Mặc dù gần 30 năm lưu lạc bên xứ người nhưng bà Lô vẫn nói và nghe được tiếng Việt. Khi về đến nhà, bà Lô vẫn nhận ra làng xóm cũng như người quen sau nhiều năm xa cách. Hiện bà Lô đang ở nhà người em trai là ông Trần Xuân Tưởng tại thôn Hòa Bình.

Bà Lô cho biết, trong thời gian lưu lạc ở Trung Quốc đã lập gia đình, có 4 người con, nay đã lớn (Ảnh: Xuân Sinh).

Ông Nguyễn Đức Điều (70 tuổi, anh rể, người trực tiếp ra Nghệ An đón bà Lô về quê) cho biết, sau nhiều năm tìm kiếm không thành, đến lúc tưởng chừng như không còn hy vọng thì tối 2/11, gia đình bất ngờ nhận được thông tin bà Lô hiện đang được chăm sóc tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Cả nhà vui mừng khôn xiết, chỉ mong trời sáng để đi đón bà Lô trở về.

"Cứ như là mơ vậy, sau gần 30 năm lưu lạc, dì Lô vẫn nhớ mọi người, nhớ những người hàng xóm. Giây phút gặp lại dì sau chừng ấy thời gian ai cũng rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc. Chỉ tiếc một điều khi dì trở về thì bố mẹ đã không còn", ông Điều chia sẻ.

Bà Lô cho biết, trong thời gian lưu lạc ở Trung Quốc đã lập gia đình, có 4 người con, nay đã lớn. Bà chỉ nói được vài từ tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ 54 tuổi có biểu hiện tâm lý bất ổn.

Hiện tạm thời bà Lô sẽ sống cùng với gia đình em trai Trần Xuân Tưởng. Gia đình cho biết sẽ tìm cách giúp bà ổn định tâm lý. Sau khi làm xong các giấy tờ tùy thân, nếu bà Lô có nguyện vọng sang Trung Quốc đoàn tụ với các con thì gia đình sẽ ủng hộ, hỗ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết thêm, địa phương đã cử cán bộ đến nắm bắt, hỗ trợ bà Lô thực hiện các quyền công dân, đồng thời sẽ kêu gọi một số mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ thêm bà về kinh tế.