Nữ lao động yếu thế sẽ được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí

Ngày 20/3, Báo Kinh tế và Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid); và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ khởi động Chương trình "Những cống hiến thầm lặng" năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết, hàng trăm bài viết được gửi đến cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" là những câu chuyện cảm động về các tấm gương đầy nghị lực của những nữ lao động khuyết tật, những khó khăn của lao động nhập cư ở thị trường lao động phi chính thức...

Các tác phẩm dự thi khai thác đa dạng góc độ, khía cạnh khác nhau của bức tranh lao động việc làm, an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, Trưởng ban tổ chức Chương trình truyền thông phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Trần Oanh).

Theo ông Lợi, nhờ những thành công của 3 mùa giải trước giúp Ban Tổ chức tự tin đề xuất với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là xin ý kiến và được sự cho phép của UBND thành phố Hà Nội để từ năm 2024 phát triển cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng".

Ban Tổ chức sẽ đặc biệt quan tâm đẩy mạnh các hoạt động theo hướng tiếp cận gần hơn giúp đỡ hỗ trợ đối tượng yếu thế về các kiến thức pháp luật, đưa ra mục tiêu cụ thể hơn để góp phần nâng cao nhận thức của các bên về những khó khăn mà lao động nữ phải đối mặt.

"Bằng Chương trình truyền thông này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc đảm bảo quyền nói chung cho người lao động trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu nhằm xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững; hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa quyền của người yếu thế, thanh niên dân tộc thiểu số…", ông Tạ Việt An, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Chương trình truyền thông chia sẻ.

Tại cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2023, tuyến bài "Bắt mạch, bốc thuốc vực dậy thị trường lao động" và "Tuyến bài về tiền lương" của nhóm tác giả báo Dân trí đoạt giải Ba và giải Khuyến khích.