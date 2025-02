Niêm phong gần 500 triệu đồng trong vụ cha ôm con "cầu cứu" trên Facebook

Chiều 18/2, lãnh đạo UBND phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan chức năng đã có kết quả xác minh vụ người đàn ông đăng lên mạng xã hội phản ánh việc con gái 9 tháng tuổi bị bầm tím má khi gửi tại điểm trông giữ trẻ trên địa bàn phường.

Kết quả cho thấy cháu bé bị té ngã lên đống đồ chơi, không có việc bị bạo hành.

Sau bài đăng trên trang cá nhân, anh N. đã được cộng đồng mạng giúp đỡ gần 500 triệu đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lãnh đạo phường Tân Lập cho biết, điểm giữ trẻ do một phụ nữ thuê nhà trên địa bàn phường để trông 4-5 cháu với giá 40.000-50.000 đồng/cháu/ngày.

Dù không có hành vi bạo hành cháu bé nhưng với việc nhận trông trẻ trái quy định, phường đã tham mưu thành phố xử phạt người phụ nữ trông trẻ mức 15 triệu đồng.

Đối với trường hợp anh Đ.V.N. (38 tuổi, bố cháu bé), sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã được cộng đồng mạng gửi tiền vào tài khoản để giúp đỡ với số tiền 495 triệu đồng.

"Tính đến chiều 17/2, anh N. nhận được 495 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Công an phường đã niêm phong số tiền này, trích lại 5 triệu đồng để anh N. lo viện phí cho con và số tiền còn lại công an phường xin ý kiến của công an thành phố về vụ việc", lãnh đạo phường Tân Lập cho hay.

Người phụ nữ trông giữ cháu bé trình bày sự việc với cơ quan chức năng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo lãnh đạo phường Tân Lập, với các thông tin đăng trên mạng xã hội, người dân cần phải nắm rõ đầu đuôi sự việc, không nên nhìn nhận một chiều và cần tin tưởng vào việc xác minh khách quan, đúng sự thật từ cơ quan chức năng.

Cùng liên quan đến vụ việc, nhiều người cho rằng, anh N. đã vin vào việc con gái bị bầm tím má để đăng tải lên mạng xã hội nhằm nhận được hàng trăm triệu đồng tiền giúp đỡ từ người khác.

Anh N. cho rằng, do thương con gái nên anh đã đăng lên mạng xã hội để đòi lại công bằng cho cháu và hoàn cảnh của anh hiện tại rất khó khăn khi đang là bố đơn thân.

"Lúc đầu tôi chỉ chia sẻ vụ việc về con gái, không đăng số tài khoản cá nhân. Sau đó, nhiều người nói sao không gắn số tài khoản vào để giúp bé có tiền uống sữa nên tôi mới đính kèm vào", anh N. trình bày.

Anh N. đã đăng lên trang cá nhân xin ngừng nhận tiền quyên góp sau khi nhận được số tiền lớn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo anh N., số tiền gần 500 triệu đồng là số tiền rất lớn, nếu được sử dụng số tiền này, anh sẽ mua miếng đất nho nhỏ dựng tạm căn nhà che mưa, che nắng và số còn lại sẽ bỏ sổ tiết kiệm lo cho con của mình.

Bên cạnh đó, anh cũng đăng lên trang cá nhân thông tin sẽ ngừng nhận tiền giúp đỡ vào tài khoản do đã nhận được số tiền lớn.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột đang làm rõ các thông tin liên quan vụ việc này.

Như Dân trí đưa tin, tối 16/2, anh N. đã đăng trên mạng xã hội Facebook hình ảnh con gái 9 tháng tuổi bị bầm 2 bên má kèm theo nội dung bé bị bầm tím má sau khi gửi tại điểm giữ trẻ, kèm theo lời "cầu cứu" cơ quan chức năng vào cuộc.

Trong bài viết, anh N. thông tin việc con mình đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bị ho, ói, viêm ruột. Bài viết này nhanh chóng được cộng đồng mạng đồng cảm, chia sẻ rộng rãi và cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh.