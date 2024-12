Người đàn ông kể phút "ra tay" dứt khoát, kéo bé trai khỏi điểm mù xe tải

"Người hùng" cứu bé trai trong phút thót tim

Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa đoạn video người đàn ông "ra tay" dứt khoát cứu bé trai đi xe đạp di chuyển vào điểm mù của ô tô tải.

Sự việc diễn ra chiều 9/12 tại ngã tư Thịnh Lang - Trương Hán Siêu, thành phố Hòa Bình. Chiếc xe tải rẽ trái, cậu bé đi xe đạp ngay sát chiếc xe khủng và rơi vào điểm mù phía đầu trái phương tiện.

Cậu bé đạp xe loạng choạng, tới khi gần va chạm xe tải thì bất ngờ được một cánh tay vươn ra kéo giữ lại. Cháu may mắn thoát được một tình huống nguy hiểm thót tim.

Video ghi lại tình huống giao thông hi hữu này đã nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận trên mạng xã hội.

Người đi xe máy ra tay dứt khoát, cứu nguy cho em nhỏ đi xe đạp (Nguồn video: OFFB).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, "người hùng" trong video trên là anh Vũ Tiến Anh (34 tuổi, trú tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình). Bé trai là H.H.Đ. (8 tuổi), học sinh lớp 3 Trường Tiểu học và THCS Thịnh Lang.

Anh Tiến Anh kể, chiều 9/12, sau khi đón con về nhà, anh chạy xe quay lại chỗ làm. Anh dự định rẽ theo hướng khác để đổ xăng thì trông thấy bé trai đi ngược chiều nên đổi hướng, chạy theo "đề phòng chuyện chẳng lành".

Lúc này, bé trai đạp xe loạng choạng, bối rối rẽ trái theo các phương tiện trước mặt. Phán đoán đúng tình hình, anh Tiến Anh phóng xe vượt lên, dứt khoát túm áo bé trai, kéo giật ngược lại.

Hành động của người đàn ông khiến bé Đ. bất ngờ, không hiểu chuyện gì, vội ngoái đầu nhìn lại.

"Lúc đó tôi rất lo lắng, không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp vươn tay giữ cháu bé lại", anh nhớ lại giây phút thót tim.

Bé trai 8 tuổi sau đó nói với anh Tiến Anh rằng xe đạp bị mất phanh. Sau khi giám sát cháu bé sang đường an toàn, anh mới tiếp tục hành trình của mình.

Về nhà, người đàn ông bất ngờ khi đoạn video ghi lại cảnh mình vô tình cứu cháu bé được lan truyền trên mạng xã hội. Dù nhiều người gọi Tiến Anh là "người hùng", anh khiêm tốn cho hay "ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hành động như vậy, đơn giản là luôn để ý, dành sự quan tâm đặc biệt với trẻ em".

Khoảnh khắc anh Tiến Anh "ra tay" dứt khoát kéo bé trai khỏi điểm mù xe tải (Ảnh cắt từ video).

Đến chiều 11/12, Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Hòa Bình đã cùng tài xế xe tải đến thăm và tặng quà anh Vũ Tiến Anh.

Tại đây, tài xế cho hay thời điểm xảy ra sự việc anh di chuyển không quá nhanh, bé trai đi ngược chiều rồi bất ngờ rẽ trái khiến anh không kịp xử lý. Người này gửi lời cảm ơn anh Tiến Anh đã kịp thời giữ cháu bé, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tối 12/12, gia đình bé Đ. đến tận nhà cảm ơn anh Tiến Anh. Họ cho biết do bận đi làm nên phải để con trai đạp xe đi học. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu với gia đình, cần dành nhiều thời gian quan tâm, bám sát con cái.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Hòa Bình hi vọng lan tỏa hành động đẹp của anh Tiến Anh, đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hướng dẫn con em mình nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn.

Anh Vũ Tiến Anh nói bản thân không phải "người hùng", ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ hành động như vậy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Làm thế nào để trẻ tự đi học an toàn?

Vấn đề an toàn giao thông cũng như an ninh ở các đô thị lớn luôn tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn đối với trẻ em. Nhưng để trẻ tự lập, cha mẹ hoàn toàn có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để khắc phục khó khăn này.

Trẻ em có thể đi bộ, đạp xe hay đi xe buýt tới trường. Thời gian đầu, phụ huynh nên đi cùng con hoặc đi phía sau để đảm bảo tuyến đường con đi thực sự an toàn.

Nếu quãng đường từ nhà tới trường phải đi qua một số khu vực an ninh không tốt, cha mẹ nên suy tính tới việc chuyển sang một cung đường khác (dù xa hơn) hoặc cho con đi xe buýt thay vì đi bộ hay đạp xe.

Hãy cung cấp cho con các kiến thức cơ bản nhất về an toàn giao thông như đi bộ thì phải đi trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè thì phải đi sát lề đường bên phải.

Trẻ cũng cần được dạy cách sang đường, cách dừng đỗ xe an toàn, cách tránh các phương tiện giao thông khác, không vừa đạp xe vừa xem điện thoại, không được đi dàn hàng ngang…

Nếu trẻ đi học bằng xe đạp, phụ huynh nên trang bị cho con một chiếc mũ bảo hiểm (loại chuyên dụng dành cho xe đạp) để đảm bảo trẻ được an toàn phần đầu nếu không may xảy ra va chạm với các phương tiện giao thông khác.

Nếu đi học bằng xe buýt, trẻ nên ra bến xe sớm hơn giờ quy định ít nhất 5-10 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến, chỉ lên và xuống khi xe đã dừng hẳn. Trên xe, con cần cẩn trọng bảo vệ các tài sản cá nhân của mình, không gây ồn ào khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng.

Nếu không muốn trẻ đi học một mình, phụ huynh có thể khuyến khích con rủ bạn học gần nhà mình nhất đi cùng (nếu có).

Lo sợ con có thể bị kẻ xấu bắt nạt hoặc lừa đảo, cha mẹ nên dặn trẻ hạn chế tiếp xúc người lạ, nếu phải tiếp xúc thì giữ khoảng cách nhất định, tuyệt đối không đi theo người lạ tới những nơi hoang vắng, thưa người qua lại.

Cha mẹ có thể trang bị điện thoại 2G (chỉ dùng để nghe và gọi), đồng hồ định vị cho trẻ, dặn trẻ mang theo bình xịt để đề phòng bị kẻ xấu tấn công. Nếu gặp bất cứ vấn đề gì trên đường đi khiến con lo lắng hoặc cảm thấy nguy hiểm, hãy hét thật to để thu hút sự chú ý của người đi đường.