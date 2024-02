Người cha nói điều đặc biệt khi bước ra cổng trại giam ngày cận Tết

Sau lễ công bố quyết định giảm án được tổ chức ngắn gọn, anh N.K.B. (37 tuổi, quê Đô Lương, Nghệ An) và các bạn tù thay quần áo thường, được cán bộ quản giáo dẫn ra cổng. Vợ anh B. đã đợi sẵn ở đó để đón chồng trở về.

Người đàn ông thực hiện nốt thủ tục cuối cùng để bước ra khỏi cánh cổng trại giam, nơi vừa trải qua gần 660 ngày trả giá cho lỗi lầm của mình.

Đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định giảm án cho 4 phạm nhân được giảm hết án dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Xuân Hạnh).

Năm 2022, N.K.B. bị tuyên phạt 27 tháng tù về tội Đánh bạc, thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

"Tết năm ngoái tôi đang thi hành án trong này. Đêm giao thừa, Ban giám thị và cán bộ quản giáo vào chúc Tết, động viên nhưng buồn lắm. Nghĩ về gia đình, về vợ con, về tiếng khóc "bố về với em" của con hôm xử án, tôi ứa nước mắt...", anh B. kể.

Các phạm nhân hoàn thành thủ tục ra trại (Ảnh: Xuân Hạnh).

Một mình gặm nhấm nỗi buồn, anh B. thấm thía hơn cái giá phải trả cho những lỗi lầm của mình. Mà có phải chỉ mỗi mình anh B. phải trả giá đâu, mà gia đình, vợ con cũng bị rơi vào những ngày buồn bã, xấu hổ khi có người thân đi tù.

Nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con và sự quan tâm, động viên của cán bộ quản giáo là động lực để anh B. lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại giam. Nhờ sự cố gắng của bản thân, anh B. được giảm 4 tháng tù vào đợt xét giảm án hồi 30/4/2023.

Đợt xét giảm án dịp Tết Nguyên đán, nam phạm nhân này được giảm 1 tháng 1 ngày, ra tù trước thềm năm mới.

Các phạm nhân thay quần áo thường từ phút giây được trả tự do sau những ngày trả giá cho lỗi lầm của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

"Với các phạm nhân như chúng tôi, được tự do sớm một ngày đã là hạnh phúc lớn, chưa nói đến việc được ra tù đúng vào dịp Tết Nguyên án, về sum vầy với gia đình. Những ai từng trải qua cái Tết trong cảnh tù tội mới biết được đón Tết với gia đình là hạnh phúc và may mắn như thế nào", anh B. chia sẻ trước thời khắc trở về với gia đình.

Người đàn ông này cho biết, việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm hôn con cho thỏa nỗi nhớ mong, sau đó sẽ đưa con đi sắm bộ quần áo mới để đón Tết.

Nói lời chào, lời cảm ơn tới cán bộ quản giáo, anh B. bước nhanh ra cổng. Người vợ trẻ thấy chồng ra, hấp tấp bước tới, ngượng ngùng nép vào vòng tay đang dang rộng. Chị líu ríu ngồi sau xe máy, ôm chặt chồng, hướng về nhà, nơi đứa con nhỏ đang chờ...

Anh N.K.B. ôm vợ trong giây phút bước ra khỏi trại giam (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh - Đội trưởng Phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An - trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, có 3 phạm nhân thi hành án tại đây được Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù Công an tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định tha tù trước thời hạn.

Bên cạnh đó, 23 trường hợp được giảm án phạt tù, trong đó 4 trường hợp được giảm hết án, người nhiều nhất được giảm hơn 4 tháng.

Anh B. và vợ vượt hơn 50km về nhà, nơi đứa con nhỏ đang chờ.... (Ảnh: Hoàng Lam).

Những phạm nhân được xét giảm án lần này có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt, tích cực học tập, lao động cải tạo và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

Việc thực hiện xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho các phạm nhân được Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An triển khai khách quan, dân chủ, công khai, đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.