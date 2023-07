Nam sinh bỏ qua việc tài xế xe ôm đập điện thoại vì "chú ấy khổ quá"

"Em đã gặp được người tài xế đã đập vỡ điện thoại của em. Người này cũng xin lỗi nên em bỏ qua thôi, không kiện cáo gì", L.G.H. (21 tuổi, ngụ tại quận 5, TPHCM), nam sinh trong vụ tài xế xe ôm công nghệ đập vỡ điện thoại vì không đòi được tiền chuộc, chia sẻ với PV Dân trí.

Đoạn clip xô xát giữa nam sinh và người đàn ông mặc áo tài xế hãng Be (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Theo đó, cơ quan chức năng đã tìm được tài xế trong đoạn clip. Nam sinh H. cũng đã gặp mặt và làm việc với nam tài xế nói trên. Dù phải tự trả 6 triệu đồng sửa điện thoại, H. cho hay, vì thấy hoàn cảnh của tài xế khó khăn nên cậu không đòi bồi thường. Mặt khác, nam sinh cũng muốn khép lại mọi chuyện để tập trung cho việc học.

"Thấy người ta cũng khổ nên em bỏ qua để cơ quan chức năng cho người này về", H. nói.

Đại diện hãng xe công nghệ Be cho biết, người đàn ông trong đoạn clip là ông P.N.T. (42 tuổi, quê ở An Giang). Người này từng là tài xế của hãng Be nhưng đã nghỉ việc vài tháng trước.

Trước đó, ngày 27/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa người đàn ông mặc áo tài xế hãng xe công nghệ và một nam sinh. Sự việc xảy ra sáng 24/6, tại ngã tư đường Tôn Thất Đạm - Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Vụ xô xát bắt đầu từ việc nam sinh H. làm rơi điện thoại iPhone 12 Promax khi đang trên đường đến trường. Phát hiện mất điện thoại, H. liền mượn điện thoại của bạn gửi tin nhắn qua điện thoại của mình với nội dung "xin chuộc lại điện thoại".

Không lâu sau, H. nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông. Người này thông báo đã nhặt được chiếc điện thoại ở chân cầu Calmette (quận 1) và đòi tiền chuộc.

"Người này hỏi: "Bây giờ cậu chuộc bao nhiêu tiền?" tôi mới trả lời chắc tầm vài triệu. Người này hỏi lại "vài triệu là bao nhiêu, 9 hay 10 triệu" thì tôi bất ngờ", H. kể.

Sốc với mức tiền chuộc người tài xế xe ôm đòi, H. mới nói: "Anh ơi, anh giỡn hoài. Em sinh viên thì chỉ có 3 - 4 triệu đồng thôi".

Không có tiền trong túi, H. phải nhờ bạn rút tiền cho vay để chuộc điện thoại. Nam sinh nghĩ rằng nếu thương lượng, người đàn ông sẽ "thấy thương" mà trả điện thoại lại cho mình. Tuy vậy, khi đến nơi hẹn, H. nói chỉ còn 2 triệu đồng thì người đàn ông này không đồng ý và nói: "Sao nãy nói 3, 4 triệu mà giờ còn 2 triệu?".

Cùng với đó, người đàn ông nói mình không còn giữ điện thoại của H. nữa mà đã đưa cho một người khác. Thấy người đàn ông định bỏ đi, H. tiến tới rút chìa khóa xe của người, hai bên xảy ra cự cãi.

Liền đó, người đàn ông liền rút chiếc điện thoại của H. ra và đập vỡ nên cả hai đã lao vào xô xát. Khi có người dân đến can ngăn, nam sinh và tài xế xe ôm mới dừng lại. Người đàn ông rời đi sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, nam sinh phải chi trả 6 triệu đồng sửa điện thoại. Cậu cũng phải nghỉ học 2 ngày đến cơ quan chức năng phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để trình báo, làm rõ sự việc. Sau khi đăng tải sự việc lên mạng xã hội, H. nhận không ít cuộc gọi đe dọa từ số điện thoại lạ.