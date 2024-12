Long An hoàn thành mục tiêu giảm nghèo sớm hơn kế hoạch 1 năm

Vượt kế hoạch trước thời hạn 1 năm

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Long An đặt ra chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới vào cuối nhiệm kỳ phải giảm 50% so với đầu nhiệm kỳ.

Để thực hiện chỉ tiêu trên, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh Long An đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 giảm 50% số hộ nghèo so với cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Để đạt mục tiêu này, hàng năm, Long An phải giảm 15% tổng số hộ nghèo đa chiều.

Long An chú trọng đến việc xây dựng các mô hình kinh tế thoát nghèo bền vững phù hợp với từng địa bàn cụ thể (Ảnh: CTV).

Thực hiện điều tra theo chuẩn hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, đến cuối năm 2021, Long An còn 6.296 hộ nghèo, chiếm 1,31% số hộ toàn tỉnh, cận nghèo 11.570 hộ, chiếm 2,41%.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai kế hoạch, Long An đã đạt được thành tích khả quan khi giảm được 1.532 hộ nghèo, đến cuối năm 2022 chỉ còn 4.764 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,99% số hộ toàn tỉnh. Tức là riêng trong năm 2022, Long An đã giảm được 24,3% hộ nghèo, vượt mục tiêu 15% đã đặt ra.

Bước sang năm 2023, Long An tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững với kết quả giảm hơn 22% tổng số hộ nghèo. Tính đến cuối năm 2023, tỉnh chỉ còn 3.654 hộ, chiếm 0,75% tổng số hộ toàn tỉnh.

Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vào tháng 11 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, hiện số hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 2.743 hộ, chiếm tỷ lệ 0,57% tổng số hộ toàn tỉnh. So với cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm gần 25% (911 hộ).

Nhiều hộ nghèo được các đơn vị hỗ trợ kiên cố hóa nhà ở (Ảnh: PV).

Như vậy, nếu so với tổng số hộ nghèo vào cuối năm 2021 (6.296 hộ), đến thời điểm cuối năm 2024, Long An đã giảm 3.553 hộ (hơn 56,4% số hộ nghèo năm 2021), vượt mục tiêu đặt ra của UBND tỉnh trước thời hạn 1 năm.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Để đạt được kết quả trên, 3 năm qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giảm nghèo của tỉnh.

Căn cứ vào nguồn vốn của tỉnh và vốn được giao hàng năm của Trung ương, Long An tập trung đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các địa phương đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế, đời sống văn hóa, cải thiện môi trường, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội các địa bàn này. Từ đó, thu nhập của người nghèo được từng bước nâng lên, làm thay đổi cuộc sống của người dân…

Long An hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo chăn nuôi bò (Ảnh: CTV).

Kinh nghiệm của Long An là triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, tỉnh chú trọng vào các chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, kinh doanh có sự tham gia của hộ nghèo, cận nghèo.

Ngoài ra, Long An quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.

Trong các giải pháp, Long An đặc biệt chú trọng đến việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Từ việc nhân rộng này, ngày càng nhiều hộ nghèo học được cách làm kinh tế hiệu quả, từng bước tạo nguồn thu nhập, nâng cao mức sống và thoát nghèo.

Sự đóng góp của các đoàn thể chính trị cũng rất lớn. Phong trào đóng góp "Quỹ vì người nghèo" và phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo vượt qua những thời điểm khó khăn, hỗ trợ người nghèo xây nhà kiên cố, giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường, giúp người già neo đơn khám chữa bệnh…

Nhiều hộ nghèo ở Long An được hỗ trợ thông qua các chương trình nhân ái (Ảnh: PV).

Theo đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, để giảm nghèo bền vững và hiệu quả, tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chương trình đạt hiệu quả hay không quyết định ở chỗ lãnh đạo có tập trung chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát hay không.

Khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo

Khi triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững, Long An luôn quan tâm đến việc thực hiện lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã triển khai 6/7 dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chỉ trừ dự án 5 (hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo).

Sở LĐ-TB&XH tích cực phối hợp với các ban ngành, địa phương để triển khai các dự án, lồng ghép vào các chính sách khác để hỗ trợ tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn làm ăn.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh triển khai các chương trình đào tạo nghề, kết nối giải quyết việc làm; chú trọng mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Long An tiếp tục thực hiện các giải pháp để giúp người dân thoát nghèo (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Không dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu Đảng bộ, UBND tỉnh đặt ra, bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, cho biết Long An sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo trong thời gian tới; tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bà Nguyễn Hồng Mai nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tập trung đầu tư và kết nối địa bàn nghèo, vùng lõi nghèo; đáp ứng nhu cầu của người dân về sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin và việc làm).

"Tập trung hỗ trợ các nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng; triển khai các mô hình việc làm công gắn với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; các mô hình hợp tác, liên kết giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm, thu hút lao động nghèo vào làm việc ổn định trong các doanh nghiệp", bà Hồng Mai cho biết thêm.

Đặc biệt, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cho biết ngành sẽ tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác truyền thông để huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên chủ động thoát nghèo của người nghèo.