Long An đặt mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà cho công nhân

Ngày 21/4, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công Khu Công nghiệp Nam Thuận tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Khu công nghiệp có quy mô 308 ha với kinh phí đầu tư 5.300 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, ông Trương Hòa Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, sự kiện khởi công này đánh dấu sự khởi động mạnh mẽ của địa phương trong hồi phục kinh tế sau đại dịch.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng 500.000 căn nhà giá rẻ cho công nhân.

Ông Út đề nghị chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng để sớm lấp đầy dự án. Đặc biệt, chủ đầu tư cần hướng quy hoạch xây dựng những khu nhà ở cho công nhân, nhà thu nhập thấp để thu hút người lao động.

"Số lượng lao động dịch chuyển khỏi Long An sau dịch là hơn 20%, một trong những lý do về điều kiện nhà ở chưa đảm bảo. Trong định hướng đến năm 2025, UBND tỉnh xây dựng 500.000 căn nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp và đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn. UBND tỉnh Long An luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm cho người lao động nhưng các chế độ an sinh cũng cần được chú trọng", Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chủ đầu tư cần chủ động xây nhà ở, chung cư giá rẻ cho công nhân ở xa đến làm việc nhằm thu hút lao động. Được biết, TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai đang tập trung xây dựng nhà ở cho công nhân. Trong xu thế đó, tỉnh Long An cần tập trung sẽ khó cạnh tranh nguồn nhân lực.

"Công nhân ở miền Bắc, miền Trung đến đây làm việc phải có chỗ ở sạch sẽ, an toàn, với giá phải chăng, vừa túi tiền. Tránh để công nhân ở trong những khu nhà trọ chật chội. Khi công nhân ở trong các khu nhà an toàn sẽ tăng năng suất lao động, tỷ lệ lấp đầy sẽ nhanh. Không đầu tư các khu nhà giá rẻ cho công nhân sẽ không cạnh tranh được", nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị.