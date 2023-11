Hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An lớp tập huấn hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất cho các đoàn thể và cán bộ phụ trách chuyên môn của xã. Đặc biệt là sự tham gia của 35 thành viên của mô hình "Tổ nhóm sinh kế sản xuất gạo nếp cẩm Nga My", tại xã Nga My, huyện biên giới Tương Dương, Nghệ An.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn "Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm và các quy định, tiêu chuẩn khi xây dựng sản phẩm OCOP" cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Tương Dương (Ảnh: Lý Minh).

Lớp tập huấn góp phần cung cấp các hỗ trợ cần thiết, giúp tổ nhóm sinh kế ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng trọt và kinh doanh để quảng bá, phát triển sản phẩm, cải thiện sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ hàng hóa, từ đó góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung: Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là gạo nếp cẩm; các quy định, tiêu chuẩn khi xây dựng sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên hiểu biết hơn về các hoạt động của các cấp Hội trong việc hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường cho nhóm sinh kế.

Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành viên của mô hình về kỹ thuật trồng, phát triển và nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn, từ đó phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất lúa nếp cẩm; phát huy tính sáng tạo và nội lực của thành viên nhằm đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả, có tính bền vững.