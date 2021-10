Hành trình Thiếu tá nhận đỡ đầu 3 anh em bé gái một mình nhận tro cốt mẹ

Dân trí Khi cùng đồng đội trao tro cốt người mất do Covid-19 ở TP Thủ Đức, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên ngỡ ngàng thấy chỉ có cháu bé 4 tuổi ra nhận tro cốt của người mẹ, anh đã xin nhận làm cha đỡ đầu cho bé.

"Lặng lẽ nhìn vào trong nhà trọ, tôi thầm mong có một người lớn ra nhận tro cốt, nhưng sau một thời gian đợi chờ vẫn không có ai ngoài cháu bé chỉ khoảng 3-4 tuổi. Nước mắt tôi như chực chờ sẵn để tuôn trào. Càng nghĩ, lòng tôi càng đau nhói trước những mất mát đau thương do đại dịch gây ra", Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên nhớ lại.

Anh Kiên cho biết, bé tên Phạm Thị Ngọc Châu, 4 tuổi, sống tại khu xóm trọ ở phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TPHCM. Bé Châu cũng là F0, trước đó nhập viện điều trị cùng mẹ. Sau khi khỏi bệnh, Châu được về nhà cách ly, còn mẹ phải ở lại để tiếp tục điều trị, nhưng điều đáng buồn đã xảy ra khi chị đã không qua khỏi.

Hành trình người thiếu tá nhận 3 con nuôi mồ côi mẹ do Covid-19

Tìm hiểu gia cảnh, anh Kiên biết được, cha bé Châu đã bỏ đi khi cháu vừa chào đời. Người mẹ một mình làm tất cả mọi việc có thể làm được như phụ hồ, nhặt ve chai, ai kêu gì làm đó... để nuôi con.

Ở một mình trong nhà trọ, hàng ngày bé Châu được bà con xung quanh cưu mang cơm cháo qua ngày. Trước hoàn cảnh quá xót xa, anh Kiên xin ý kiến từ Ban chỉ huy, đưa bé Châu vào khu cách ly của phường và đưa tro cốt của người mẹ trở về đơn vị để thờ cúng. Sau nhiều ngày suy tư, thống nhất cùng với vợ, anh chị đưa ra quyết định, dù khó khăn cỡ nào đi nữa cũng phải nhận đỡ đầu cho bé Châu. Vì đó sẽ là niềm động viên an ủi lớn nhất dành cho bé sau khi mẹ qua đời.

Việc đầu tiên trong vai trò cha đỡ đầu của anh là hành trình tìm người thân cho con. Qua mọi kênh liên lạc, anh tìm được người cô ruột (áo đỏ) của Châu đang sống ở Vũng Tàu.

Chia sẻ về việc để bé Châu sống cùng người cô ở Vũng Tàu, anh Kiên lý giải: "Tình thân máu mủ vẫn là điều quý nhất, để cháu sống với người thân khi lớn lên cháu sẽ vẫn giữ được mối liên kết với dòng tộc, cội nguồn".

Qua trao đổi với người cô của bé Châu, anh Kiên biết được Châu vẫn còn có anh, chị đang sống với bà Ngoại ở quận 4. Trở về thành phố, thời gian này vẫn đang lúc cao điểm dịch bệnh nên việc tìm được nhà ngoại của Châu phải mất đến một tuần.

Anh trai của Châu tên Đình Huy, 10 tuổi, còn chị tên Bảo Ngọc 8 tuổi, sống cùng bà ngoại 87 tuổi trong căn nhà khoảng 20 m2 tại phường 8, quận 4, TPHCM. Bước vào căn nhỏ ảm đạm, bên ngoài và cả trong góc phòng là những chiếc thau nhựa cũ kỹ dùng để hứng nước mưa. Xung quanh căn phòng là những tấm ván ép cũ kỹ đã bong tróc. Vật dụng trong nhà hầu như không có gì giá trị.

Trước hoàn cảnh nghèo nàn của nhà ngoại bé Châu, anh Kiên thầm nghĩ, đã không giúp thì thôi, còn giúp thì phải giúp cho trót, anh quyết định nhận đỡ đầu cho cả Đình Huy và Bảo ngọc để tiện hỗ trợ cho các cháu, nhất là trong chuyện học tập.

Mới đây, anh Kiên có cho xem những tấm ảnh anh chụp Huy và Ngọc được lưu trong điện thoại, nhìn gương mặt rạng rỡ của các cháu khi nhận được những bộ đồ mới, tập vở mới và cả điện thoại mới để học online, tôi cảm nhận dường như những ám ảnh của quá khứ đã đi vào dĩ vãng.

Giờ đây vẫn căn nhà nhỏ ấy, nhưng không khí có phần ấm cúng, tươi vui hơn. Những tiếng trò chuyện ríu rít: "Ba Kiên ơi con không vào được wi-fi. Ba Kiên ơi ..., Ba Kiên ơi ..." nghe sao mà thân thương thế.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, trợ lý quân khí, Bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP Thủ Đức, Bộ tư lệnh TPHCM có thành tích 3 năm liền là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian qua, anh cùng đồng đội, tham gia vào nhiều nhiệm vụ chống dịch như trực chốt, khử khuẩn khu cách ly, các hẻm nhà trọ có F0, đưa tro cốt người dân mất vì Covid-19 về với gia đình...

Hằng năm, anh luôn có nhiều sáng kiến cải tiến được Bộ Tư lệnh Thành phố và Quân khu công nhận.

Từ năm 2016 đến nay, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên có khoảng 20 sáng kiến, cải tiến dự hội thi cấp thành phố và quân khu. Một số sáng kiến nổi bật như: "Giá bắn đa năng và Ba lô thông tin" được công nhận cấp Bộ Tư lệnh Thành phố; Mô hình chống bão được đề nghị nhân rộng cấp Quân khu năm 2018; Sáng kiến "Đôi tay chiến sĩ Robot diệt Covid-19" năm 2020 đạt giải nhất cấp Thành phố và giải B cấp Quân khu 7.

Trong buổi lễ tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình trong phòng chống dịch Covid-19 của Lực lượng Vũ trang TPHCM, thiếu tướng Phan Văn Xựng cảm thán: "Những năm tháng rồi cũng qua đi, những cam go khốc liệt, những đau thương do đại dịch Covid-19 rồi cũng sẽ dịu dần. Nhưng tình người thì vẫn còn mãi, hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ và "Người chiến sĩ sao vuông" luôn tận tâm, tận tình, trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch sẽ còn in sâu đậm trong lòng nhân dân Thành phố".

