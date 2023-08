Đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm với thanh niên tử nạn ở đèo Bảo Lộc

Ngày 3/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng gửi tờ trình tới UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị truy tặng Huân chương dũng cảm với anh Phạm Ngọc Anh, người tử nạn khi giúp CSGT trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

"Anh Phạm Ngọc Anh (quê tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã có hành động dũng cảm trong hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc", Sở Nội vụ tỉnh nêu trong tờ trình.

Bà Bùi Thị Hảo, mẹ của anh Phạm Ngọc Anh, đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con trai (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2023, anh Phạm Ngọc Anh là công an nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ, anh sinh sống tại huyện Đạ Huoai.

Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Ngọc Anh tại Thanh Hóa rất khó khăn. Bố mất từ lâu, người mẹ vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc xảy ra khoảng 14h30 phút ngày 30/7, vùi lấp 3 cán bộ CSGT và một người dân. Đến ngày 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 4 người.

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng "Tổ quốc ghi công" với 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở.

Các liệt sỹ gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê Hải Dương), Thiếu tá Lê Quang Thành (quê Quảng Trị), Đại úy Lê Ánh Sáng (quê Hà Tĩnh), là cán bộ thuộc Trạm CSGT Madaguôi, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng.