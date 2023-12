Đảm bảo công tác hồi cư và bỏ ý định di cư ở biên giới

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 có Dự án 2 với nội dung: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, trong năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động... đảm bảo điều kiện khác cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Một góc xã biên giới Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An hôm nay (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tuy vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể gây phức tạp do điều kiện kinh tế - xã hội có xuất phát điểm thấp, mặt bằng dân trí chưa cao, không đồng đều nên còn một số tệ nạn xã hội xảy ra như buôn bán sử dụng các chất ma túy; tình trạng di cư tự do trái pháp luật, buôn bán người...

Bên cạnh đó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ các loại hình tội phạm nguy hiểm như buôn bán, vận chuyển ma túy, buôn bán người, vượt biên trái phép, các tệ nạn xã hội...

Trong năm 2023, phát hiện 3 hộ, 15 khẩu người dân tộc Mông ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn di cư tự do (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trong năm 2023, phát hiện 3 hộ, 15 khẩu người dân tộc Mông ở xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn di cư tự do sang các tỉnh Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Nguyên nhân và mục đích di cư của các hộ trên là tìm kiếm cuộc sống mới và đoàn tụ với gia đình, dòng họ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện kịp thời 7 hộ với 25 khẩu người dân tộc Mông trú tại các xã Mường Ải (2 hộ, 8 khẩu), Na Ngoi (3 hộ, 10 khẩu), Đoọc Mạy (2 hộ, 7 khẩu) thuộc huyện Kỳ Sơn có ý định di cư trái pháp luật sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Qua tuyên truyền, vận động các hộ trên đã từ bỏ ý định di cư.

Đặc biệt, trong năm qua phát hiện 3 hộ 13 khẩu ở bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (di cư trái pháp luật sang Lào từ năm 2014) hồi cư trở về địa phương. Mục đích hồi cư trở về đoàn tụ gia đình, ổn định đời sống, phát triển kinh tế.