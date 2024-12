Ngày 28/12, Phòng Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức một chuyến đi đầy ý nghĩa đến xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Dẫn đầu đoàn là Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, Trưởng phòng, cùng các cán bộ đã vượt quãng đường gần 250km để trao tặng 70 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng cho bà con nghèo tại đây.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Thịnh, những phần quà Tết này được đóng góp bởi lãnh đạo Phòng, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Mục tiêu là động viên và chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Na Ngoi, giúp họ đón Tết Nguyên đán 2025 thêm đầm ấm và hạnh phúc.

Phòng Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An tặng quà Tết tới bà con nghèo xã Na Ngoi (Ảnh: Văn Ngọc).

Thượng tá Thịnh chia sẻ: "Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An; góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân vùng biên giới và lực lượng công an; tạo dấu ấn đậm nét đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng biên giới".

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà Đồn Biên phòng xã Na Ngoi, Công an xã Na Ngoi. Đặc biệt, đoàn đã đến thăm gia đình chiến sĩ Xồng Bá Trừ, một chiến sĩ công tác tại Phòng PC10, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại đây, đoàn đã tặng quà và thăm hỏi, động viên gia đình anh Trừ vui Tết, đón xuân và ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.