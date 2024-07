Phó Giám đốc Công an Nghệ An được biệt phái làm Phó Ban Nội chính tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc biệt phái, phân công và bổ nhiệm ông Phạm Vũ Cường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy.

Theo quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/7.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đối với ông Phạm Vũ Cường (Ảnh: L. Thanh).

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Nghệ An bố trí, bổ nhiệm một phó giám đốc ngành tố tụng tham gia cơ cấu lãnh đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Việc biệt phái, bổ nhiệm này nhằm tăng cường sự lãnh đạo cho một ban chuyên trách tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, nhất là trong bối cảnh Ban Nội chính Tỉnh ủy được tin tưởng giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tiêu cực; đồng thời để rèn luyện, đào tạo cán bộ.

Theo quyết định ngày 13/6 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Thượng tá Phạm Vũ Cường, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.