Ngày 14/12, UBND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trong những ngày qua Công an huyện này đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ các đội công tác, công an các xã, thị trấn đến hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bản Vàng Phao, xã Mường Típ tháo rời nhà cửa, di dời tài sản đến khu tái định cư mới.

Trong đợt này, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn được giao nhiệm vụ phụ trách di dời 17 nhà dân đến khu tái định cư mới, bắt đầu thực hiện từ ngày 13/12 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Công an huyện Kỳ Sơn đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ giúp dân tháo dỡ nhà cửa đến khu tái định cư mới (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với đơn vị, các lực lượng khác quyết tâm để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, kịp vui xuân đón Tết.

Bản Văng Phao, xã Mường Típ có 70 hộ, 334 nhân khẩu, năm vừa qua do ảnh hưởng của thiên tai đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên đồi, nguy cơ mất an toàn cao.

Huyện Kỳ Sơn đã xây dựng khu tái định cư mới, đảm bảo an toàn, đầy đủ các tiện nghi về điện, đường, trường học, cách bản Vàng Phao 5km.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, khu tái định cư Vàng Phao được xây dựng cách khu nhà ở của người dân bản Vàng Phao hơn 5km.

Lực lượng công an di chuyển máy xát lúa giúp dân (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Năm 2018, tại xã Mường Típ xuất hiện vết nứt gãy núi đe dọa sạt lở, đổ sập sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của các hộ dân bản Vàng Phao. Trước thực trạng đó, năm 2019, khu tái định cư Vàng Phao được triển khai xây dựng.

''Sau khi hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư, các cấp chính quyền đã huy động Công an, quân sự, các đoàn thể chính trị, xã hội... hỗ trợ di dời toàn bộ bản Vàng Phao đến nơi ở mới.

Trước mắt, huyện sẽ cố gắng đưa toàn bộ bà con đến khu tái định cư trước dịp Tết để bà con an tâm cuộc sống nơi ở mới được ấm áp hơn", ông Rê cho biết.

Dự kiến từ nay đến Tết, công tác di dời các hộ dân đến khu tái định cư mới sẽ xong (Ảnh: Công an huyện Kỳ Sơn).

Cũng theo ông Rê, hiện hạ tầng khu tái định cư Vàng Phao được hoàn thiện với một tuyến đường bê tông dài 5,4km và 650m đường bê tông nội bộ; mặt bằng cho các hộ gia đình, mỗi lô có diện tích hơn 200m2.

Ngoài ra, nơi ở mới của người dân bản Vàng Phao còn có hệ thống đường ống nước dẫn từ nguồn nước khe, suối đến khu tái định cư Vàng Phao dài hơn 3,5km, cấp nước cho 5 bể chứa và 1 vòi độc lập. Cùng với đó là hai dãy phòng học gồm 4 phòng dành cho cấp Mầm non và Tiểu học.