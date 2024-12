Con trai nghẹn ngào nhận kỷ vật duy nhất của người bố liệt sỹ sau 60 năm

Bàn giao 2 cuốn nhật ký của liệt sỹ tới thân nhân (Video: Hoàng Lam).

2 cuốn nhật ký trở về sau lưu lạc nửa vòng trái đất

Sáng 11/12, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo 515) tổ chức Lễ bàn giao kỷ vật trong chiến tranh do phía Hoa Kỳ cung cấp tới thân nhân liệt sỹ.

Kỷ vật được trao trả gồm cuốn nhật ký của liệt sỹ Nguyễn Quang Số (SN 1944, quê quán xã Thanh Lam, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hi sinh năm 1969) và cuốn nhật ký của liệt sỹ Hồ Văn Chương (SN 1939, quê quán xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hi sinh năm 1969).

Các kỷ vật này do cựu chiến binh Hoa Kỳ tìm thấy trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, đưa về nước và được lưu trữ tại Trung tâm ASH của Trường Đại học Harvard.

Đại diện Cục chính trị Quân khu 4 và Đại sứ quán Hoa Kỳ trao kỷ vật là 2 cuốn nhật ký tới thân nhân liệt sỹ Nguyễn Quang Số (thứ 2 từ trái qua) và thân nhân liệt sỹ Hồ Văn Chương (thứ 2 từ phải qua) (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh, những kỷ vật tuy nhỏ bé và rất đỗi bình thường, nhưng có ý nghĩa, giá trị tinh thần vô cùng lớn lao đối với thân nhân, gia đình liệt sỹ. Những kỷ vật này đã đồng hành cùng liệt sỹ trong sinh hoạt hàng ngày, thấm đẫm máu xương của các liệt sỹ, các cựu chiến binh, các đồng chí thương bệnh binh trong những năm tháng chiến đấu trên khắp các chiến trường.

"Những kỷ vật này đã có hành trình lưu lạc nửa vòng trái đất, trải qua mấy chục năm thất lạc mới về được với thân nhân, gia đình liệt sỹ. Việc trao kỷ vật của liệt sỹ về với thân nhân, chúng tôi mong muốn như là sự hiện thân của liệt sỹ về với người thân, đáp ứng phần nào nguyện vọng, mong mỏi của gia đình, xoa dịu đi một phần nỗi đau thương, mất mát của thân nhân liệt sỹ.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, xem cuốn nhật ký của liệt sỹ Hồ Văn Chương cùng con trai liệt sỹ (Ảnh: Hoàng Lam).

Đưa kỷ vật của các liệt sỹ về với quê hương, với gia đình để các đồng chí được gần hơn với những người thân yêu, nơi các đồng chí đã sinh ra và lớn lên, để các kỷ vật lại được đồng hành cùng với các thân nhân của liệt sỹ trong cuộc sống hàng ngày", Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ phát biểu.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, việc tìm kiếm và trao kỷ vật kháng chiến tới người thân, gia đình các liệt sỹ là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng của lực lượng làm công tác chính sách đối với đồng đội, với thân nhân liệt sỹ.

Các kỷ vật được trao tặng hôm nay sẽ là những dữ liệu quan trọng, hỗ trợ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Những kỷ vật xoa dịu vết thương chiến tranh

Ông Daniel Romans, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, trong thời gian qua các cơ quan chức năng 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm, xác định kỷ vật kháng chiến.

Đây là sự kiện thứ 2 trong tuần này, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp Đại học Trường Đại học Harvard và Ban chỉ đạo 515 trao trả kỷ vật kháng chiến tới thân nhân các liệt sỹ. Ông Daniel Romans khẳng định những sự kiện trao trả kỷ vật chiến tranh này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Ông Daniel Romans (Đại sứ quán Hoa Kỳ) phát biểu tại Lễ bàn giao kỷ vật kháng chiến (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong thời gian tới, phía Hoa Kỳ sẽ gửi 59 bộ tài liệu liên quan đến thông tin liệt sỹ và các kỷ vật kháng chiến cùng nhiều hồ sơ, tài liệu khác tới các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An để bàn giao cho thân nhân liệt sỹ. Các tài liệu này sẽ giúp thân nhân liệt sỹ hiểu hơn về quá trình tham gia kháng chiến của người thân.

"Có thể nói, khắc phục hậu quả chiến tranh là yếu tố có tính chất nền tảng trong xây dựng quan hệ giữa 2 nước chúng ta. Đây là quá trình rất quan trọng để chúng ta chữa lành vết thương và gắn kết cộng đồng, người dân lại với nhau.

Năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong tiến trình này, quan hệ 2 nước sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta tin tưởng rằng tiến độ trong khắc phục hậu quả chiến tranh và trao trả kỷ vật sẽ có nhiều tiến bộ hơn nữa", ông Daniel Romans nói.

Thân nhân liệt sỹ Nguyễn Quang Số đọc cuốn nhật ký ngay khi tiếp nhận (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Hồ Văn Quang (SN 1963, con trai liệt sỹ Hồ Văn Chương), từ Đà Nẵng trở về để đón nhận cuốn nhật ký của cha mình.

Khi ông Quang mới được 1 tháng tuổi, ông Chương lên đường nhập ngũ. Đến năm 1969, gia đình nhận được tin ông hi sinh. Trong những năm chiến đấu, ông Chương gửi về nhà rất nhiều lá thư nhưng đã bị bão lũ cuốn trôi.

Trong tâm trí của ông Quang, ký ức về người bố thân yêu là những câu chuyện kể của mẹ và tấm ảnh nhỏ đã nhòe mờ theo năm tháng.

Bởi vậy, cuốn nhật ký của liệt sỹ Hồ Văn Chương được trao hôm nay có ý nghĩa tinh thần hết sức to lớn đối với ông Quang và gia đình. Từ cuốn nhật ký này, người thân sẽ hiểu hơn những năm tháng người lính Hồ Văn Chương sống và chiến đấu trong chiến trường.

Lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ xem kỷ vật của liệt sỹ được bàn giao lần này (Ảnh: Hoàng Lam).

"Tôi thực sự xúc động, cảm động khi nhận kỷ vật cuối cùng của cha tôi sau gần 60 năm. Không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình, tôi xin được tỏ lòng biết ơn, cảm ơn lãnh đạo 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết nối, đã khép lại quá khứ thương đau, hướng về tương lai phát triển của hai đất nước", ông Quang chia sẻ tại buổi lễ.