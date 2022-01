Chủ tịch Bình Định tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ khó khăn

Ngày 26/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đến người dân các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long hỏi thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Trí (thôn Tân Đức, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn).

Tại các địa phương đến thăm, ông Nguyễn Phi Long chia sẻ, trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tỉnh vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được củng cố, công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực.

Trong năm 2022, tỉnh Bình Định đặt mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Đồng thời, tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long tặng quà đến gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

"Lãnh đạo tỉnh Bình Định có chủ trương hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn làm sao mỗi người dân có một cái Tết đầm ấm, no đủ", ông Long cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đề nghị các cấp Đảng ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đến nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Không để một ai bị bỏ lại phía sau, để tất cả mọi người, mọi nhà có một cái Tết sum vầy, ấm cúng, hạnh phúc và đủ đầy.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho gia đình khó khăn.

Theo đó, trong dịp này, ông Nguyễn Phi Long đã trao tặng 600 suất quà tết (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) đến người dân của xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ), xã Cát Thành (huyện Phù Cát) và xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước).

Lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và tặng 100 suất quà đến 100 bệnh nhân bị bệnh nặng, không có điều kiện về quê cùng với gia đình, phải đón Tết cổ truyền tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã thăm chúc Tết và tặng 600 suất quà đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cán bộ tiền cách mạng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có người mất do các đợt thiên tai năm 2021 tại thị xã An Nhơn.