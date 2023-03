Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi thư chúc mừng ngày Công tác xã hội Việt Nam

Trong bức thư, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ, ngày Công tác xã hội hàng năm được tổ chức nhằm tôn vinh đóng góp của những người hoạt động trong lĩnh vực này, hàng ngày làm công tác phòng ngừa các vấn đề xã hội; phát hiện sớm, can thiệp sớm các vấn đề của người dân và cộng đồng; hỗ trợ khẩn cấp người dân, người lao động gặp khó khăn do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; hỗ trợ người dân, gia đình, cộng đồng tự giải quyết các vấn đề và phát triển cộng đồng bền vững, góp phần xây dựng xã hội công bằng, tiến bộ và chăm lo hạnh phúc của nhân dân, tiếp nối truyền thống thương yêu, chia sẻ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

"Đặc biệt, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội, đã sát cánh cùng đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế hỗ trợ có hiệu quả các cá nhân và gia đình vượt qua đại dịch Covid-19", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Để đẩy mạnh phát triển nghề công tác xã hội, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội cả nước tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số112/QĐ-TTg ngày 22/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030.

Bộ trưởng lưu ý, đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân, người lao động phục hồi sau đại dịch Covid-19, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; hỗ trợ người lang thang cơ nhỡ, khó khăn, đột xuất; phòng chống bạo lực, bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi; phòng chống đuối nước ở trẻ em.

"Năm nay, với phương châm "Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển", tôi tin tưởng đội ngũ những người làm công tác xã hội các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần vào công tác bảo đảm an ninh, an toàn và an sinh xã hội của người dân", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung viết.