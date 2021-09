Bộ LĐ-TB&XH: Hỗ trợ con sản phụ F0 chào đời trong giai đoạn từ 27/4-31/12

Dân trí Trẻ em là con sản phụ nhiễm Covid-19 được sinh ra trong giai đoạn 27/4/2021 đến 31/12/2021 được nhận mức hỗ trợ một triệu đồng/cháu.

Mức hỗ trợ là một triệu đồng/cháu (Ảnh: Hải Long).

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em, đã ký ban hành Quyết định số 1013/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ cho trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19 được sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021 với mức hỗ trợ một triệu đồng/trẻ em.

Đồng thời, Bộ cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/trẻ em mồ côi cha mẹ; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Liên quan tới công tác hỗ trợ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan có liên quan tại địa phương thực hiện nghiêm các quy định, tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cho trẻ em.

Đặc biệt là việc ưu tiên điều trị, chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế; quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm lý xã hội cho trẻ em.

Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai kịp thời, đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên nhận được các chính sách hỗ trợ.

Được biết, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân, trong đó có trẻ em và phụ nữ đang mang thai.

Theo số liệu thống kê của các địa phương, tính đến ngày 31/8/2021 đã có 11.822 trẻ em là F0 và 27.334 trẻ em là F1.

Dịch bệnh khiến trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng, thậm chí nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha, mẹ hoặc người thân chăm sóc do cha, mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm Covid-19.

Hỗ trợ tiền ăn và điều trị cho trẻ nhiễm Covid-19 Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong Nghị quyết 68 đã có quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em, cụ thể: Trẻ em phải điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn (theo quy định tại điểm 8 Mục II Nghị quyết 68); được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Người lao động (được nêu tại điểm 4, 5, 6 Mục II của Nghị quyết 68) đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha…

Hoàng Mạnh