Bé sơ sinh bị mẹ bỏ thùng xốp trôi sông mắc bệnh não úng thủy

Ngày 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, cháu bé bị mẹ bỏ thùng xốp trôi sông gây xôn xao dư luận những ngày qua bị mắc bệnh não úng thủy.

Theo bác sĩ, trước đó, khi người mẹ mang thai được 34 tuần, có vào bệnh viện để sinh và muốn cho người khác nuôi cháu bé.

Sau khi sinh được 4 ngày, bác sĩ bệnh viện đã giải thích rõ về bệnh tình của cháu bé với sản phụ, để chữa trị. Tuy nhiên, sau đó, sản phụ đã đưa con về nhà.

Cháu bé được bác sĩ Khoa sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An theo dõi, chăm sóc (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cũng theo bác sĩ Khoa sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, sau khi được đưa trở lại bệnh viện, người mẹ không có mặt mà chỉ mình bà ngoại chăm sóc cháu. Hai bà cháu được Phòng công tác xã hội Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An kêu gọi và có nhiều người giúp đỡ để gia đình an tâm cho cháu điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h30 ngày 24/9, người dân phát hiện người phụ nữ để một cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông cách cầu Tùng Binh khoảng 20m, thuộc khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Thời điểm đó, một số ngư dân phát hiện sự việc, đã cứu và đưa cháu bé lên bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Công an phường Vinh Tân đã đến hiện trường để làm rõ sự việc.

Công an phường Vinh Tân đã tiến hành lấy lời khai đối với 2 người phụ nữ là Phan Thị P. (SN 1995) và Ngô Thị N. (SN 1959 - mẹ ruột của P.), đều trú xóm 8, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Qua làm việc được biết, cháu bé trong thùng xốp là con trai mới sinh được 4 ngày tuổi của chị P.

Khu vực sông Cửa Tiền - nơi người dân phát hiện và đưa cháu bé lên an toàn (Ảnh: Uy Vũ).

Tại cơ quan chức năng, chị P. trình bày, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi sinh con ra được bác sĩ chẩn đoán mắc nhiều bệnh, nhận thấy không có khả năng nuôi dưỡng con nên chị đã xin ra viện.

Khoảng 16h ngày 24/9, P. chở bà N. mang theo cháu bé đi ra chợ Vinh mua một thùng xốp rồi đến khu vực bãi sông nêu trên. Tại đây, P. nói với bà N. ngồi trên đường chờ, còn bản thân đi xuống bãi bồi ven sông, đặt cháu bé vào thùng xốp, thả trôi trên sông.