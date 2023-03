Bà nội U60 có vóc dáng nóng bỏng nhờ 8 năm tập gym

Bà Trần Thị My, 54 tuổi là chủ một spa chăm sóc da ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Người phụ nữ U60 quê ở Thái Bình, vào Nam lập nghiệp với nghề may hơn 20 năm, sau đó bén duyên với công việc làm đẹp.

"8 năm trước, tôi nghĩ mình cần phải tập luyện thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe. Thời trẻ, ở quê từng làm ruộng, gánh lúa nên nghĩ chỉ có bộ môn gym mới 'đủ đô' với tôi", người phụ nữ đã lên chức bà nội được 5 năm chia sẻ.

Đều đặn mỗi ngày, bà My đến phòng tập gym lúc 5h. Bà chia sẻ, vì lớn tuổi, không ngủ được nhiều nên đi tập sớm. Lúc đó, phòng gym ít người, bà có thể tùy chọn các loại máy tập phù hợp, không mất thời gian chờ đợi.

Mỗi ngày, bà tập khoảng 1 giờ. Thời gian đầu, bà nhờ chủ phòng tập hướng dẫn sử dụng các loại máy, các bài tập và tư thế sao cho đúng. Khi đã quen, người phụ nữ chủ động tập một mình, không tập với người hướng dẫn riêng.

Luân phiên mỗi ngày trong tuần, bà sẽ tập trung vào các bài tập với các nhóm cơ khác nhau trên cơ thể.

Người phụ nữ bắt đầu gắn những vòng tạ vào máy để tập luyện, sáng 7/3.

Từng có giai đoạn bà My tập trung vào bài tập cơ tay nên cơ bắp phát triển. Nghĩ rằng cơ thể phụ nữ thì cần thon gọn, mềm mại, hiện tại bà hạn chế bớt phần tập tay, chuyển sang tập eo, hông…

Bà My từng thử tập yoga nhưng chỉ được 1 tuần thì bỏ vì cảm thấy bản thân không dẻo mềm mà nhiều sức mạnh hơn.

Anh Lê Văn Thiện, chủ phòng tập ở Dĩ An, Bình Dương chia sẻ: "Trong 300 thành viên tập ở phòng gym mỗi ngày thì bà My là người phụ nữ lớn tuổi nhất. Thế nhưng, bà lại là người tập luyện đúng kỹ thuật và có kết quả tốt nhất. Tôi từng thấy "bà nội" U60 ấy đạp đùi với mức tạ 200kg".

Trung bình mỗi buổi tập luyện, bà đốt cháy khoảng 1.000 calo.

Sau cuối giờ tập, bà nội U60 thường đi bộ hoặc chạy bộ khoảng 15 phút trên máy.

Chị Bảo Phương, 38 tuổi (người bên cạnh) là bạn tập chung với bà My được 8 tháng nay nhận xét: "Tôi thấy chị My kiên trì tập luyện mà có được vóc dáng đẹp nên có động lực tập theo để về già cũng có được vóc dáng tuổi xuân như chị ấy".

"Khi tìm được bộ môn yêu thích, hợp với bản thân và tập luyện đem lại kết quả rõ ràng, tôi cảm thấy rất vui hài lòng vì những gì đạt được. Ra đường tôi tự tin hơn vì được nhiều người khen dáng đẹp. Ông xã thì rất thích chụp hình cho tôi mỗi lần đi chơi hay du lịch", bà My chia sẻ.

Với chiều cao chỉ 1m55, nặng gần 50 kg, bà My có số đo 3 vòng lần lượt là 84-57-91.

Sau buổi tập, người phụ nữ về nhà chuẩn bị bữa sáng. Bà cho biết, bí quyết để người khỏe, dáng đẹp quan trọng nhất là sự kiên trì, cố gắng tập luyện không bỏ cuộc. Ngoài ra, phải kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, yếu tố quyết định đến 70% thành công.

Bà Bùi Thị Vân (áo kẻ), 54 tuổi, một người từ thời niên thiếu của bà My chia sẻ: "Lúc trước, My nặng hơn 60kg, dù chiều cao chỉ hơn 1m50. Nhờ tập luyện nên giờ bạn tôi không chỉ có 'body' (cơ thể - PV) đẹp mà khuôn mặt cũng thon gọn, tươi trẻ hơn tôi nhiều".

Bà My thường chế biến đồ ăn với tiêu chí ưu tiên đạm, rau củ, hạn chế tối đa mỡ và gia vị. Mỗi tuần bà cũng ăn từ 1 -2 bữa gân bò để bổ sung collagen. Người phụ nữ uống nước cam ép mỗi ngày, ăn nhiều trái cây và thường uống nước chanh mật ong, trà buổi sáng...

Sau bữa sáng, bà My bắt đầu công việc thường ngày của mình ở spa của gia đình.

Bà tâm niệm, đã là phụ nữ thì phải luôn dành thời gian chăm sóc bản thân. Nếu sắp xếp được thời gian tập luyện, kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, kiên trì, không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ có kết quả. Còn những ai quá bận rộn không thể tập thì duy trì một chế độ ăn hợp lý cũng sẽ tốt cho sức khỏe.

"Mấy tháng trước đi khám tổng quát, bác sĩ nói cơ thể tôi rất khỏe mạnh, không mắc bệnh, không có nguy cơ gì. U60 như tôi, thế đã là hạnh phúc", bà nội cười mãn nguyện.