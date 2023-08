900.000 lượt trẻ khuyết tật được phục hồi chức năng

Sáng 26/8, đoàn chuyên viên của Quốc Hội Hoa Kỳ đã có chuyến thăm và làm việc với Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật TPHCM (thuộc Bộ LĐ-TB&XH).

Buổi gặp mặt có sự tham gia của các chuyên viên Quốc hội Hoa kỳ, tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM, đại diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hội Trợ giúp Người khuyết tật Việt Nam (VNAH).

Buổi tiếp đoàn chuyên viên Quốc hội Hoa Kỳ và đại diện USAID, VNAH (Ảnh: Nguyễn Vy).

Báo cáo tại buổi tiếp, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Thắng cho biết, qua 45 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện chăm sóc cho hơn 11.000 trẻ, điều trị phục hồi chức năng 900.000 lượt trẻ khuyết tật; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho hơn 4.900 lượt cán bộ và người chăm sóc. Trung tâm đang điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc trên 250 trẻ đa khuyết tật.

"Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng sự hỗ trợ, hợp tác từ các dự án do USAID tài trợ cho trẻ em khuyết tật tại Việt Nam. Trung tâm đang hợp tác với dự án của USAID thông qua tổ chức VNAH nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hỗ trợ cho trẻ khuyết tật", ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cùng ông Alex đến thăm khu điều trị trẻ khuyết tật tại Trung tâm (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng thông tin cho đoàn chuyên viên về tiến độ dự án xây dựng Trung tâm phục hồi đa chức năng toàn diện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội định hướng tại Bình Dương.

Đây là Trung tâm nhằm phục vụ cho vùng Đông Nam Bộ, gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Tây Ninh. Bởi vùng này có nhiều tỉnh bị phun rải và di chứng chất độc màu da cam. Dự án này không chỉ dành cho trẻ khuyết tật mà còn cho cả người lớn khuyết tật về thể chất, tinh thần, hướng nghiệp nghề và dạy nghề để giúp họ hòa nhập với xã hội.

"Hiện tại, đơn vị đã có chủ trương do Bộ giao, có đất và có đầy đủ chuyên môn nhưng chưa thể thực hiện dự án do thiếu kinh phí. Chúng tôi hi vọng rằng trong tương lai, với sự đồng hành của Chính phủ Hoa kỳ, cơ quan USAID, chúng tôi có thể thực hiện được dự án này", ông Thắng cho hay.

Riêng những dự án do USAID tài trợ thông qua VNAH đang thực hiện tại 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai - tổ chức này báo cáo trong gần 8 năm qua, đã có 9.600 người khuyết tật được hỗ trợ trực tiếp về phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà, xây/sửa nhà vệ sinh...

Dự án cũng hỗ trợ 8.400 người cung cấp dịch vụ, người chăm sóc được đào tạo, tập huấn; 1.600 trong số đó là cán bộ, người hành nghề phục hồi chức năng (bác sĩ, kỹ thuật viên); và 25 đơn vị phục hồi chức năng mới được thành lập và cung cấp trang thiết bị tại các tỉnh dự án.

Thành viên đoàn chuyên viên thăm lớp học phục hồi chức năng trẻ khuyết tật (Ảnh: Nguyễn Vy).

Trong thời gian tới, dự án của USAID do VNAH thực hiện dự kiến mở rộng đến các tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người khuyết tật và nâng cao năng lực cho các đơn vị cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội khác cho người khuyết tật.

Ông Alex Carnes, Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ trân trọng cảm ơn đại diện Trung tâm và VNAH đã dành thời gian đón tiếp đoàn chuyên viên. Ông ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, nhân viên tại Trung tâm đã cố gắng làm những công việc có ý nghĩa, góp phần cho trẻ em khuyết tật nói riêng có cuộc sống tốt đẹp hơn.