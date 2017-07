Vì sao 2 người đi mua gỗ bị hàng trăm người vây bắt, đốt xe Fortuner?

Hải Dương:

Gia chủ chóng mặt, tưởng nhầm là bị thôi miên

Trung tá Lê Minh Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Hà, khẳng định, không có việc thôi miên, bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn. Vụ việc nghiêm trọng trên chỉ là do người dân hiểu lầm.

Người dân quá khích lật xe Fortuner xuống ruộng, đập phá... (Ảnh: T.L)

Cụ thể, khoảng 18h ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), Giám đốc kinh doanh Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANREDS ở xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cùng lái xe Lê Văn Nam (sinh năm 1988, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe ô tô 34A-121.79 về nhà vợ ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) chơi.

Trên đường về, hai anh này đã vào cửa hàng của vợ chồng anh Phạm Đăng Bắc (sinh năm 1984, trú tại thôn Đồng Hởi) hỏi mua đồ gỗ. Anh Bắc đã chỉ anh Hải sang kho gỗ nhà mình, gặp vợ là chị Quyên để xem đồ nội thất.

Trong khi đang trao đổi với anh Hải, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nghĩ mình bị thôi miên như một số thông tin đã đọc trên mạng xã hội, chị Quyên chạy vội ra ngoài tri hô mọi người đến cứu.

Thấy chị Quyên kêu cứu, nhiều người lập tức kéo đến đòi đánh anh Hải và anh Nam.

Để giải thích cho người dân hiểu chuyện, anh Hải đã gọi điện cho vợ mình là chị Phạm Ngọc Hoa (sinh năm 1990) và anh Tuấn Anh, Giám đốc điều hành của công ty, đến nhà chị Quyên, nhưng người dân không nghe.

Nhiều kẻ quá khích đã đốt cháy rụi xe của hai người đàn ông đi mua đồ gỗ.

Số người tập trung mỗi lúc một đông, lên đến vài trăm người. Trong đám đông, nhiều đối tượng quá khích đã kích động người dân lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng, đốt cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thanh Hà đã đến hiện trường bảo vệ an toàn cho anh Hải, anh Nam, anh Tuấn Anh và chị Hoa.

Đến khoảng 2h sáng ngày 21/7, cơ quan công an mới đưa được nhóm người của anh Hải ra ngoài.

Ngay trong sáng 21/7, Công an huyện Thanh Hà đã đưa chị Quyên đi khám sức khỏe, xét nghiệm. Các chỉ số sức khỏe của chị Quyên đều hoàn toàn bình thường.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định anh Hải, anh Nam có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng. Trong quá trình giao dịch với vợ chồng chị Quyên không có biểu hiện mờ ám, nghi vấn.

Công an huyện cũng loại trừ khả năng những người này dùng thủ đoạn thôi miên, đánh thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Quyên hoặc bắt cóc trẻ em như người dân đồn đoán, suy diễn.

Sẽ xử lý hành vi hủy hoại tài sản

Ông Phạm Trung Việt - Trưởng Công an xã Hồng Lạc - cho biết, sau khi nắm được sự việc, Công an xã Hồng Lạc đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho hai người trên xe ô tô. Lực lượng công an xã đã nhanh chóng đưa hai người đàn ông này lên trên gác tầng 2 của gia đình chị Quyên để tránh bị đám đông người dân gây tổn hại sức khỏe.

Đám đông vây kín khiến công an phải đưa hai người đi mua gỗ lên tầng 2 nhà chị Quyên để bảo toàn tính mạng.

Lượng người dân đến mỗi lúc một đông, nhiều người dân kích động đòi đánh hai người đàn ông này khiến lực lượng chức năng phải chia thành 2 lớp bảo vệ ở khu vực cửa nhà chị Quyên, tránh việc người dân kích động lao vào bên trong.

Thậm chí, có người còn cầm một số đồ đạc ném vào bên trong nhà chị Quyên.

Phải đến 2h ngày 21/7, khi số lượng người dân tập trung đã giảm dần, lực lượng công an mới dám đưa 2 người đàn ông ra khỏi nhà chị Quyên.

Công an xã Hồng Lạc một lần nữa khẳng định không có việc thôi miên, bắt cóc trẻ em như dân tự suy diễn. Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi quá khích, huỷ hoại tài sản của người khác.

Tuấn Hợp