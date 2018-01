Người đàn ông lao xuống sông cứu người nhận bằng khen của Thủ tướng

Hà Tĩnh:

Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 5/1/2018, thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký Quyết định tặng Bằng khen, tặng thưởng cho ông Dương Hải Cường, trú tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh.

Quyết định tặng Bằng khen cho ông Dương Hải Cường của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung quyết định nêu lý do ông Cường được tặng Bằng khen là đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước vào ngày 25/11/2017 tại Cầu Phủ, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 26/11, đang trên đường đi công tác, khi đến đầu Cầu Phủ (thuộc phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) anh Cường bất ngờ thấy người phụ nữ leo nhanh qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Anh Cường đã nhanh chóng dừng xe, mở cửa hô hoán mọi người ứng cứu, đồng thời anh cởi áo ấm rồi chạy về phía chân cầu, lao mình xuống dòng sông lạnh cóng để cứu người phụ nữ.

Anh Dương Hải Cường sau khi lao xuống sông cứu thành công một phụ nữ tự tử.

Chưa có nhiều kinh nghiệm cứu người bị đuối nước nhưng may mắn nhờ sức khỏe, anh Cường đã cố vùng vẫy, níu được người phụ nữ. Trong lúc dìu người phụ nữ vào gần bờ, anh Cường kiệt sức và may mắn bám vào được một bụi cây. Có thêm sự hỗ trợ của một số người dân, anh Cường đã đưa được người phụ nữ vào bờ an toàn.

Nhờ hành động dũng cảm của anh Cường mà người phụ nữ đã được cứu sống, 3 con thơ thoát cảnh mồ côi mẹ.

Đoạn video quay cảnh anh Cường rét run lên bờ, còn người dân khẩn trương đưa người phụ nữ được anh Cường cứu sống đi cấp cứu được đăng tải trên mạng xã hội thu hút rất nhiều người xem. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ khâm phục, nể trọng, trân quý hành động dũng cảm của người đàn ông này.

Tiếp đó, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho anh Cường.

Văn Dũng