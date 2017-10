CSGT mời các tài xế gây ùn tắc tại trạm BOT Biên Hòa lên làm việc

Ngày 19/10, đại diện Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã mời khoảng 20 tài xế được cho là có liên quan đến vụ việc gây ùn tắc giao thông tại trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa lên để làm việc.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông tại khu vực trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa trong ngày 5/10.

Theo Thượng tá Võ Đình Thường - Phó trưởng Phòng PC 67 Công an tỉnh Đồng Nai, việc mời các tài xế là thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Về việc các tài xế phản ứng với nội dung ghi trên giấy mời, đại diện PC67, Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng, nội dung mời làm việc là dựa trên cơ sở dữ liệu, hình ảnh ghi lại được, nhưng trên cơ sở đó còn sẽ được tiếp tục làm rõ. Chủ yếu việc mời lên là để giáo dục, tuyên truyền...

Trước đó, một số chủ phương tiện cho biết, Phòng PC67 - Công an tỉnh Đồng Nai đã có giấy mời họ lên làm việc, giấy mời do Thượng tá Võ Đình Thường, phó Phòng PC67 - Công an tỉnh Đồng Nai ký ngày 13/10.

Theo nội dung giấy mời, chủ phương tiện được mời có mặt lúc 9h ngày 25/10 tại PC67 - Công an tỉnh Đồng Nai gặp cán bộ đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt, để làm việc.

Vào ngày 6/10, nhiều tài xế cũng nhận được giấy mời lên làm việc về vấn đề cản trở giao thông ở khu vực trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa từ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Tuy nhiên, những người này đã không đến làm việc theo lịch hẹn vì lý do bận công việc.

Trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa được đặt trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom. Điểm này cách đường tránh 10 km và đi vào hoạt động từ năm 2014.

Trạm thu phí hồi vốn cho dự án 12 km tuyến tránh TP Biên Hòa (Đồng Nai) và 10 km cải tạo quốc lộ 1 do Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư.

Từ đầu tháng 9, nhiều tài xế cho rằng vị trí đặt trạm không phù hợp, giá phí cao nên dùng tiền lẻ mua vé để phản đối. Ngày 5/10, tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ và dừng xe tại trạm khiến quốc lộ 1 ách tắc. Chủ đầu tư sau đó buộc tạm ngưng hoạt động thu phí để cùng các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc.

Hiện trạm vẫn ngưng hoạt động và chưa có kế hoạch thu trở lại dù đã áp dụng giảm 20% giá vé.

Vĩnh Thủy