Công viên động vật hoang dã quốc gia đón 3 cá thể gấu đầu tiên

Ninh Bình:

Lễ chào đón các cá thể gấu đầu tiên đến Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình (trong Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình) do Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Four Paws Viet) tổ chức, có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; ông Martin Hojsik - Tổng Giám đốc các chương trình của Four Paws International và hơn 70 chuyên gia về cứu hộ động vật hoang dã đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng các chuyên gia cứu hộ động vật đến từ nhiều quốc gia trong buổi lễ đón 3 cá thể gấu đầu tiên vào Công viên động vật hoang dã quốc gia Ninh Bình.

Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình được xây dựng năm 2016 do Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Four Paws Viet - là đối tác của tổ chức Four Paws International) đầu tư xây dựng. Đến cuối tháng 10/2017, giai đoạn 1 của dự án trên quy mô diện tích 3,6 ha đã cơ bản hoàn thành với đầy đủ các hạng mục như: trạm thú y, trạm cách ly, nhà quan sát, nhà nuôi gấu… đảm bảo cứu hộ được cho khoảng 100 cá thể.

3 các thể gấu ngựa đầu tiên được đưa vào Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình đều là những con gấu từng bị nuôi nhốt gần 20 năm tại các hộ gia đình ở thành phố Ninh Bình. Four Paws Viet cùng các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã vận động và được người dân tự giác giao nộp, sau đó tổ chức cứu hộ thành công đưa về trang trại. Sau khi được chăm sóc tại các trang trại, thời gian tiếp theo những cá thể gấu này sẽ được thả ra khu bán hoang dã trong Công viên động vật hoang dã quốc gia Ninh Bình.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình hỗ trợ của các chuyên gia thuộc Tổ chức Four Paws qua đó sớm đưa Trại gấu đi vào hoạt động; tin tưởng Trang trại bảo tồn gấu Ninh Bình sẽ góp phần thực hiện tốt công tác cứu hộ, quản lý và bảo tồn gấu trên địa bàn Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

3 cá thể gấu được cứu hộ thành công từng bị nuôi nhốt gần 20 năm tại 2 hộ dân ở thành phố Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cam kết tỉnh sẽ chung tay cùng với các tổ chức quốc tế tham gia bảo vệ động vật hoang dã, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách và thủ tục pháp lý khi Trang trại đi vào hoạt động; tiếp tục vận động người dân tự nguyện giao nộp các cá thể gấu còn lại cho Trang trại.

Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được xây dựng tại xã Kỳ Phú và Phú Long, huyện Nho Quan với quy mô 1.155,43 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 7.368 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hóa khoảng 5.247 tỷ đồng (71,2%); Ngân sách nhà nước khoảng 2.121 tỷ đồng (28,8%). Dự án xây dựng Công viên động vật hoang dã quốc gia gồm các phân khu: Phân khu cây xanh sinh thái; Phân khu động vật hoang dã; Phân khu chăm sóc - nghiên cứu phát triển các loài động vật hoang dã; Phân khu trung tâm dịch vụ; Phân khu vui chơi giải trí, Phân khu tái định cư và nhà công vụ, nhà ở cán bộ công nhân viên và dịch vụ.

Trong đó phân khu động vật hoang dã là tâm điểm của dự án với diện tích trên 400ha và được tổ chức theo các mô hình cảnh quan đặc trưng của các phân vùng trên thế giới như sa mạc châu Phi, các bộ lạc Nam Mỹ và các vùng rừng rậm nhiệt đới châu Á.

Các cá thể gấu được chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng trước khi đưa vào trang trại chăm nuôi, sau đó đưa vào khu bán hoang dã của công viên động vật hoang dã quốc gia.

Quang Tân