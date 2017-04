Thắng kịch tính SL Nghệ An, Hà Nội FC lên ngôi đầu bảng V-League

Hà Nội FC đang đứng thứ 3 với 20 điểm sau 11 trận đã đấu, kém 2 đội dẫn đầu là Thanh Hóa và Hải Phòng lần lượt 2 và 1 điểm. Nhưng nếu đánh bại SLNA ở Hàng Đẫy chiều nay, thầy trò Chu Đình Nghiêm sẽ tạm vươn lên dẫn đầu trước khi 2 đối thủ kể trên thi đấu. Chính vì thế, ngoài lợi thế sân nhà, có lực lượng tốt hơn, đội chủ nhà cũng có động lực rất lớn để giành chiến thắng.

Văn Quyết chơi khá nổi bật ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

Trong khi đó, SL Nghệ An sau những trận đấu có phong độ không ổn định đầu mùa giải, gần đây đã có tín hiệu khởi sắc. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới lấy lại được hình ảnh của mình như những năm trước đây.

Trở lại trận đấu, ngay khi khai cuộc, nhà đương kim vô địch V-League đã tràn lên ép sân. Đức Huy căng ngang từ cánh phải nhưng không qua được tầm cản phá của hậu vệ SL Nghệ An. Phút thứ 6, Văn Quyết đá phạt kỹ thuật nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã bay người cản phá kĩ thuật.

Một tranh cãi xảy ra ở phút 15. Đó là tình huống Samson chuyền bóng chạm tay Văn Khánh trong vòng cấm đội khách nhưng không có penalty cho Hà Nội. Chỉ ít phút sau, Pha xoay người dứt điểm khá nhanh của Samson đã thêm một lần nữa không thắng được phản xạ của thủ thành Nguyên Mạnh.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Hà Nội chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng họ chưa thể có bàn mở tỷ số. Trong khi đó, SL Nghệ An chủ động chơi phòng ngự phản công nên cơ hội không nhiều. Đội bóng xứ Nghệ mỗi khi có bóng thường phát dài lên cho ngoại binh, nhưng miếng đánh này không phát huy hiệu quả.

Hà Nội FC giành 3 điểm ở phút cuối - Ảnh: Gia Hưng

Sang hiệp 2, trận đấu cởi mở hơn khi SL Nghệ An không còn co cụm trên sân nhà. Phút 57, Phi Sơn đi bóng vượt qua cả Silva và Moses nhưng tiền vệ của SL Nghệ An đã tạt bóng vào hơi sâu so với đà băng vào đánh đầu của Olaha.

Phút 66, Samson va chạm rất mạnh với Minh Đức trong vòng cấm SLNA khiến cả hai cầu thủ này đều bị choáng.

Những phút cuối trận trở nên rất căng thẳng khi hai đội chơi quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi khiến trận đấu bị gián đoạn. Hà Nội vẫn là đội tấn công nhiều hơn nhưng ngay cả khi HLV Chu Đình Nghiêm có 2 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh hàng công vẫn không thể ghi được bàn thắng.

Tưởng như tỷ số 0-0 được giữ đến những phút cuối nhưng đúng ở phút bù giờ 90+2, Samson tận dụng sai lầm hàng thủ SL Nghệ An, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Hà Nội thắng 1-0 để lên ngôi đầu bảng.

T.Đ