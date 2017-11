Chiêm ngưỡng dàn xe “Quái thú” của Tổng thống Trump

(Ảnh: Getty)

Đoàn xe chuyên dụng của Tổng thống Mỹ gồm nhiều dòng xe khác nhau. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh và sứ mệnh cụ thể mà việc bố trí đoàn xe có thể thay đổi.

Mặc dù là dàn xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống, song không có nghĩa là bất cứ khi nào đoàn xe này di chuyển thì Tổng thống Mỹ cũng ngồi trên một trong số những chiếc xe đó. Ngoài ra, tùy vào tình hình cụ thể, Mật vụ Mỹ có thể sắp xếp lại đoàn xe để đảm bảo an ninh cao nhất cho người đứng đầu chính phủ khi di chuyển.

Một xe tác chiến điện từ trong đoàn xe chuyên dụng phục vụ Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Getty)

Đi trước đoàn xe thương là một chiếc SUV làm nhiệm vụ tác chiến điện tử nhằm phát hiện tên lửa, gửi tín hiệu gây nhiễu thiết bị điện tử và gây nhiễu thiết bị nổ.

Ngoài ra còn có xe làm nhiệm vụ liên kết giữa xe chở Tổng thống với các xe trong đoàn, hay giữa đoàn xe với Mật vụ và giới thực thi pháp luật.

(Ảnh: Getty)

Trong đoàn xe sẽ có một xe chở vũ khí để đề phòng trường hợp xảy ra một vụ tấn công. Đoàn xe cũng bao gồm các xe chở nhân viên hỗ trợ Tổng thống như Mật vụ, bác sĩ, ...

Chiếc xe thùng vuông trong đoàn xe được trang bị hệ thống cảm biến để phát hiện nguy cơ một vụ tấn công hạt nhân, hóa-sinh học đe dọa đến đoàn xe. (Ảnh: Getty)

Xe chở nhân viên y tế phục vụ tổng thống. (Ảnh: AP)

Xe cảnh sát hộ tống sau đoàn xe (Ảnh: AP)

Tất cả những xe này đều có chung nhiệm vụ là tháp tùng, đảm bảo an ninh tốt nhất cho chiếc limousine chở Tổng thống - chiếc Cadillac One hay còn gọi là The Beast (Quái thú).

Trong đoàn xe luôn có hai chiếc The Beast giống hệt nhau. (Ảnh: AP)

Thông thường, trong đoàn xe sẽ có hai chiếc The Beast y hệt nhau, một chiếc dùng để chở Tổng thống, chiếc còn lại nhằm mục đích ngụy trang.

Xe chuyên dụng The Beast được trang bị tối tân. (Ảnh minh họa: AFP)

Được chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ, The Beast có hệ thống cung cấp oxy riêng trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học. Tất cả cửa sổ đều cố định hoàn toàn và không thể kéo xuống, trừ khi tài xế cho phép ông làm vậy và có thể chịu được các vụ nổ và đạn xuyên giáp.

Nội thất của chiếc xe được cho là được hàn kín để chống bị tấn công bằng hoá chất. Ngoài ra, có thể bên trong xe có cơ chế khoá an toàn, tức là trong trường hợp khẩn cấp, toàn bộ cửa xe được tự động khoá. Xe được trang bị các camera đêm, định vị GPS, hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện nào và đảm bảo rằng Tổng thống luôn luôn có thể liên lạc.

Mật vụ Mỹ được cho là đang quản lý khoảng 12 chiếc The Beast. Mỗi khi Tổng thống Mỹ công du nước ngoài, đoàn xe này sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải C-17 Globemaster III.

Minh Phương

Tổng hợp