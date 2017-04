Tạm giữ đối tượng dùng mã tấu, bom bẩn uy hiếp chủ doanh nghiệp

Đắk Nông:

Chiều ngày 26/4, thông tin từ Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vũ Văn Vương (SN 1991, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Hung khí của các đối tượng bỏ lại hiện trường sau khi tấn công một chủ doanh nghiệp

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 16/4, Vương cùng với một đối tượng khác bịt khẩu trang mang theo mắm tôm pha nhớt và 2 con dao, chở nhau bằng xe máy tìm đến nhà ông N.V.P. - chủ một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Mil. Khi thấy ông P. chở vợ con trên chiếc xe ô tô đi ăn sáng, 2 đối tượng liền bám theo.

Sau khi ăn sáng xong, ông P. ra xe để chở vợ con về thì hai đối tượng trên chạy đến. Vương đổ mắm tôm lên người và xe ông P. Hai đối tượng còn vung 2 thanh đao (dạng mã tấu) lớn chém nhưng ông P. đã kịp thời trốn vào trong xe ô tô và bấm còi liên hồi để báo hiệu cho vợ con chạy đi nơi khác.

Do 2 đối tượng vẫn tiếp tục chém vào xe của nạn nhân nên ông này đã nổ máy và nhấn ga bỏ chạy, nhưng vì hoảng loạn nên ông P. đã điều khiển xe đâm vào một gốc cây bên đường, khiến đầu xe bị hư hỏng. Đến lúc này, có nhiều người dân đến can ngăn, hỗ trợ ông P. nên 2 đối tượng đã rời khỏi hiện trường. Trước khi bỏ trốn, Vương tiếp tục lấy thêm 1 con dao khác chỉ về phía ông P. đe dọa.

Hai đối tượng bịt mặt bất ngờ dùng mã tấu chém vào xe ông P. trước khi bỏ đi

Ngoài ra, Vương còn khai nhận, trước đó vào ngày 31/3 đã cùng với một đối tượng tên Dũng ném gạch đá, mắm tôm vào nhà riêng của gia đình anh Đ.V.L. (44 tuổi), chủ doanh nghiệp ở xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil; đồng thời nhắn tin đe dọa, treo một vòng hoa có gắn dòng chữ "Kính viếng hương hồn anh L." trước cửa nhà để uy hiếp anh này.

Trước đó Dân trí đã đưa tin, từ tháng 3/2017, nhiều chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Mil đã đến cơ quan công an trình báo việc bị nhiều đối tượng lạ uy hiếp bằng bom bẩn, vòng hoa và nhắn tin khủng bố. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn giữa các doanh nghiệp trong quá trình nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam thông qua cửa khẩu Đắk Puer (Đắk Mil).

Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Mil tiếp tục điều tra, xử lý.

Dương Phong