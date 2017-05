"Phi công trẻ" đánh chết người tình

Bình Thuận

Ngày 2-5, nguồn tin cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Huỳnh Thế Hiến (31 tuổi, ngụ KP3, phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết) để điều tra vì có liên quan đến cái chết của một phụ nữ.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, chiều 1-5, công an phường Hàm Tiến nhận được tin báo tại khu phố 4 xảy ra vụ chết người. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị L. (42 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM). Bà L. được xác định sống chung với Hiến.

Qua điều tra, bước đầu nạn nhân tử vong do có nội lực tác động vùng đầu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hiến cũng thừa nhận có đánh bà L. do mâu thuẫn trong quá trình sinh sống. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục điều làm rõ vụ việc.

Theo Phương Nam

Pháp luật TP Hồ Chí Minh