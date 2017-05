Nghẹt thở giây phút giải cứu 2 cháu nhỏ bị kẻ buôn ma túy bắt làm con tin

Trước đó, vào hồi 18h10' ngày 11-5, tại khu 4, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hạ Hòa phát hiện Hoàng Văn Bốn đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng trên địa bàn.

Phát hiện thấy lực lượng Công an, Hoàng Văn Bốn đã lên xe của Đào Xuân Thắng đang chờ sẵn bỏ chạy theo hướng tỉnh lộ 320, từ huyện Hạ Hòa, đi huyện Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ. Khi đến địa phận khu 1, xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, Bốn đã nhảy xuống xe chạy vào nhà anh Nguyễn Ngọc Khá ở ven đường.

Tại đây, đối tượng đã sử dụng dao và các vật dụng bằng kim loại trong nhà để chống lại lực lượng truy đuổi, đồng thời tìm cách đột nhập lên tầng 2 của ngôi nhà. Trong khi đó, 2 con của anh Khá là cháu Nguyễn Như Quỳnh và cháu Nguyễn Việt Thành đang chơi tại tầng 2.

Đối tượng Hoàng Văn Bốn và Đào Xuân Thắng bị bắt giữ tại cơ quan Công an. Thượng úy Nguyễn Xuân Thảo, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Hạ Hòa là người trực tiếp tham gia truy bắt các đối tượng cho biết, tình huống lúc đó hết sức nguy cấp vì Hoàng Văn Bốn là một đối tượng từng có nhiều tiền án, tiền sự, bản tính rất manh động và liều lĩnh, nếu đột nhập lên tầng 2 rất có thể đối tượng sẽ khống chế 2 cháu nhỏ làm con tin, từ đó ra sức ép với cơ quan Công an.

Đặc biệt, trên tay đối tượng đang có một con dao nhọn, nếu không kịp thời khống chế có thể đối tượng sẽ sát hại các cháu nhỏ hoặc tấn công lại lực lượng truy đuổi. Do đó, lực lượng Công an đã dồn đối tượng xuống bếp để người dân có thời gian giải cứu 2 cháu nhỏ, con anh Khá.

Các thành viên trong tổ liên gia tự quản thuộc khu 1, xã Lang Sơn đã sử dụng thang tre và các loại chăn màn, quần áo cũ trèo lên tầng 2 giải cứu an toàn cho 2 cháu nhỏ; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an tiến hành bao vây xung quanh ngôi nhà nơi đối tượng lẩn trốn. Khi bị dồn xuống bếp, Hoàng Văn Bốn đã sử dụng dao nhọn và các loại vật dụng trong bếp chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi.

Do địa thế của ngôi nhà tiếp giáp với bờ sông nên sau đó Bốn đã phá cửa sổ trong bếp nhảy xuống sông. Công an huyện Hạ Hòa đã huy động các hộ dân làm nghề chài lưới trên sông phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn.

Anh Phạm Văn Nam, ở khu 2, xã Lang Sơn, làm nghề chài lưới cho biết, khi đó anh đang buông lưới thì thấy có một nam thanh niên nhảy qua cửa sổ của một nhà ven sông rồi vội vã bơi sang bờ bên kia. Đúng lúc này, anh thấy các anh Công an huyện Hạ Hòa đứng trên bờ ra hiệu yêu cầu anh cho thuyền vào bờ.

Ngay lập tức, anh tấp thuyền vào bờ để chở các anh Công an huyện và Công an xã truy đuổi theo đối tượng. Ra đến giữa sông thì thuyền của anh áp sát được đối tượng và lực lượng Công an tiếp cận, nhanh chóng khống chế đối tượng đưa lên thuyền.

Trong quá trình bỏ chạy, Hoàng Văn Bốn đã vứt lại tại phòng khách nhà anh Khá 6 gói Ketamin, tổng trọng lượng ma túy thu giữ của các đối tượng là 4,742 gam Ketamin. Cùng với việc bắt giữ Hoàng Văn Bốn, Công an huyện Hạ Hòa đã cử các điều tra viên tiếp tục truy đuổi Đào Xuân Thắng.

Quá trình bỏ trốn, Thắng nhiều lần điều khiển xe với tốc độ cao lao thẳng vào lực lượng truy đuổi. Anh Nguyễn Huy Hoàng, Công an viên xã Mai Tùng cho biết, khi đó anh đang chở vợ và con nhỏ thì nhìn thấy một người đàn ông đuổi theo một người đàn ông khác.

Khi đến đoạn dốc thuộc khu 2, xã Mai Tùng, người đàn ông đi sau hô to: “Tôi là Thành - Đội trưởng Đội phòng chống ma túy của huyện, đề nghị bà con phối hợp để bắt đối tượng mua bán ma túy”. Thấy vậy, anh Hoàng đã thả vợ con xuống, cùng nhân dân đi làm đồng phối hợp với lực lượng Công an huyện nhanh chóng khống chế đối tượng.

Để kịp thời động viên những quần chúng tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Hạ Hòa đã gửi thư khen và trao thưởng cho 5 công dân trên địa bàn 2 xã Lang Sơn và Mai Tùng.

